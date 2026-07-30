Incendios en Creta: declaran estado de emergencia y evacúan a 8.000 personas

Los incendios avanzan sin control en Creta incentivados por los vientos de hasta 125 km/h. Hay 8 mil evacuados y un amplio operativo de emergencia.

Las autoridades de Grecia declararon el estado de emergencia en la municipalidad de Agios Vasileios, en la región de Rétino, luego de que los incendios forestales que obligaron a evacuar a unas 8.000 personas, entre residentes y turistas, en la isla de Creta.

Según informó la radiodifusora pública griega ERT, se trata del foco más crítico del país y presenta un frente de llamas que supera los 15 kilómetros de extensión, mientras continúa avanzando por distintos sectores de la mayor isla griega del Mediterráneo oriental.

Durante la jornada surgió un nuevo foco cerca de la localidad de Asomatos, desde donde el fuego se dirige hacia Preveli, una reconocida zona costera famosa por sus playas y su atractivo turístico. En paralelo, los equipos de emergencia mantienen intensas tareas para intentar contener el incendio en Agios Vasileios.

Incendios descontrolados Las condiciones meteorológicas dificultan seriamente el combate contra las llamas. Los fuertes vientos, con ráfagas de hasta 125 kilómetros por hora, y la escasa visibilidad impiden el trabajo de los aviones hidrantes y helicópteros, que no pudieron despegar para apoyar las tareas desde el aire.

Ante el avance del fuego, también se desplegó un operativo de evacuación por vía marítima. Un total de 51 personas fueron rescatadas desde la costa de Preveli y trasladadas a la localidad de Agia Galini a bordo de un patrullero de la Guardia Costera Helénica, con la colaboración de dos embarcaciones privadas.