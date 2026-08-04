Donald Trump vs. Lula Da Silva: Estados Unidos le revocó el visado a la embajadora brasileña en Washington

La tensión entre las administraciones de Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva sumó este martes un nuevo capítulo: Estados Unidos le revocó el visado a la embajadora brasileña en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti.

La represalia responde a que Brasilia mantiene demorada la aprobación diplomática formal del embajador que la Casa Blanca designó para el país sudamericano y a la negativa a otorgar visados a otros funcionarios estadounidenses, según informó un alto funcionario del Departamento de Estado citado por agencias internacionales y medios brasileños.

De acuerdo con esa fuente, que habló con Reuters bajo condición de anonimato, el visado de Viotti —embajadora ante Estados Unidos desde junio de 2023— será restituido una vez que se destrabe la situación de los diplomáticos norteamericanos, empezando por la aceptación del candidato de Trump para la embajada en Brasilia, el cubano-estadounidense Daniel Pérez.

El propio funcionario se encargó de aclarar el alcance de la decisión: "La medida consistió en revocar o cancelar el visado de un diplomático de alto rango destinado aquí. Eso no equivale a expulsar a la persona del país. Significa que permanece aquí sin visado, pero que este le sería restituido si se restableciera el equilibrio mediante la concesión del agrément —el visto bueno diplomático, habitualmente un mero trámite— al candidato a embajador que hemos propuesto".

Según trascendió, la represalia impulsada por el Departamento de Estado que conduce Marco Rubio venía postergándose desde hacía tiempo, justamente para darle margen a Lula a fin de resolver la situación de los funcionarios estadounidenses.

El trasfondo electoral: el respaldo de Trump a Flávio Bolsonaro

La decisión se inscribe en el marco de las fricciones entre ambos gobiernos por el apoyo del líder republicano al senador y candidato Flávio Bolsonaro de cara a los comicios del 4 de octubre, en los que se medirá con el mandatario brasileño y líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Pérez, presidente republicano de la Cámara de Representantes del estado de Florida, fue nominado por Trump el 1° de junio y hace dos semanas obtuvo el aval de un comité del Senado estadounidense, aunque todavía resta la ratificación del pleno de la cámara.

Los visados que Brasil denegó y la sospecha sobre las elecciones

La cancelación del visado de Viotti —exjefa de gabinete del secretario general de la ONU, António Guterres— llega diez días después de que el Palacio de Itamaraty, a cargo del canciller Mauro Vieira, les negara el ingreso a dos funcionarios de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado que planeaban viajar a Brasil: el subsecretario Riley M. Barnes y el subsecretario adjunto Samuel Samson.

Según reportó The New York Times, el gobierno brasileño bloqueó ese viaje por temor a que la delegación buscara sembrar dudas infundadas sobre la seguridad de los sistemas electorales del país en la antesala de octubre. De acuerdo con ese medio, Barnes y Samson también tenían previsto reunirse con Flávio Bolsonaro.