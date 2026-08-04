Los duros reveses que enfrenta Trump de parte de sus propios aliados

Los últimos días han sido aleccionadores para Donald Trump, aunque el presidente de Estados Unidos no quiera reconocerlo.

El mandatario ha enfrentado una serie de reveses en asuntos tanto grandes como pequeños; dos de ellos son muy importantes para él y uno podría definir la suerte de su partido político durante los dos años finales de su presidencia.

Desde el fallido intento de renovar un monumento en Washington y las dudas sobre su elección para liderar el Departamento de Justicia, hasta los cada vez más complicados esfuerzos por poner fin a su conflicto con Irán, el presidente ha estado lidiando con asuntos difíciles, muchos de ellos creados por él mismo.

La reacción de Trump es ya conocida. El refrán de su primer mandato, que el presidente crea su propia realidad con "hechos alternativos", sigue vigente. Se aferra a sus creencias a pesar de la evidencia en contrario.

A diferencia de su primer mandato, sin embargo, cuando muchos de sus conflictos más notables fueron con disidentes dentro de su propio gobierno, esta vez ha chocado incluso con quienes han demostrado ser sus aliados más leales.

El viernes, la fiscal federal interina de Estados Unidos, Jeanine Pirro, exconductora de Fox News y firme aliada de Trump, solicitó retirar los cargos por delito grave de destrucción de propiedad contra el exolímpico David Hearn, a quien fiscales federales habían acusado de dañar intencionalmente el estanque reflectante (Reflecting Pool) ubicado cerca del Monumento a Washington.

"Los daños fueron consecuencia de una instalación defectuosa y no de un acto de vandalismo", escribió en un documento judicial de 20 páginas con el que anunció la decisión de su oficina. Añadió que el procesamiento de Hearn se debió a información engañosa proporcionada por el Departamento del Interior.

Trump podrá aceptar hechos alternativos, pero la evidencia a la que se enfrentaba Pirro, la que habría tenido que defender ante un tribunal, un juez y un jurado potencialmente escépticos, ofrecía muy poco respaldo a su argumento. Así que abandonó el caso.

Pero el presidente había respaldado con entusiasmo la teoría del vandalismo y se había aferrado a ella. En un mensaje publicado en Truth Social el sábado, criticó la decisión de Pirro de retirar el caso, y volvió a hacerlo desde la Oficina Oval el lunes.

"Se dobló como un paraguas", comentó Trump.

Getty Images A la fiscal Pirro le quedaba muy difícil probar que los daños al estanque reflectante se debieron a vandalismo.

Aceptar la realidad política

Si el caso del estanque reflectante fue una ocasión en la que Trump se vio forzado a aceptar la realidad legal, en el Capitolio tuvo que enfrentar una desagradable realidad política.

Uno de los aliados más cercanos de Trump, su exabogado en causas penales, Todd Blanche, enfrentaba una fuerte resistencia en su intento de convertirse de forma permanente en fiscal general.

Dos senadores republicanos, John Cornyn, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte, se habían unido a los demócratas para bloquear la nominación de Blanche. Exigían que presentara una carta en la que renunciara formalmente a cualquier intento de reactivar el propuesto fondo de US$1.800 millones de dólares, destinado a indemnizar a personas que afirmaban haber sido objeto de procesos judiciales impulsados por motivos políticos.

Tillis lo describió como una "caja de dinero para delincuentes", ante las preocupaciones de que pudiera servir para compensar a personas encausadas por el asalto al Capitolio llevado a cabo por partidarios de Trump en 2021.

Getty Images Los senadores republicanos John Cornyn de Texas (izq.) y Thom Tillis de Carolina del Norte se opusieron a la confirmación del nominado por Trump como fiscal general.

En otra publicación en Truth Social el sábado, Trump escribió que mantendría a Blanche como fiscal general interino y que presionaría con fuerza para que el Congreso aprobara una ley que autorizara la creación del fondo.

"Volverá inmediatamente a estar sobre la mesa y lo sacaré adelante", escribió, dando a entender que, independientemente del desenlace de la nominación de Blanche, es poco probable que Trump abandone alguna vez este asunto.

Sin embargo, la aritmética política en el Senado era inapelable. Al día siguiente, Blanche accedió a la petición de los senadores y difundió dos cartas que, según Tillis y Cornyn, respondían a sus preocupaciones.

En declaraciones realizadas desde la Casa Blanca el lunes, Blanche evitó la reprimenda que sí recibió la fiscal Pirro. Trump afirmó que "no había leído" los documentos presentados por Blanche. "Entiendo que les dieron el visto bueno, pero no sé qué acordaron", dijo.

El lastre de la guerra en Irán

Si bien el caso por los daños al estanque reflectante y el llamado "fondo contra la instrumentalización política de la justicia" son asuntos que despiertan un enorme interés en el presidente, apenas figuran entre las preocupaciones de la mayoría de los estadounidenses.

Ese no es, en absoluto, el caso de la guerra con Irán, donde Trump vuelve a acusar a Teherán de actuar con engaño en medio de una nueva ronda de negociaciones intermitentes y amenazas de una contundente acción militar estadounidense.

El lunes, después de afirmar el día anterior que había cancelado "un ataque que habría sido el mayor desde la Segunda Guerra Mundial" a petición de funcionarios iraníes y mediadores árabes, Trump recurrió a Truth Social para condenar lo que describió como una actitud engañosa de Irán, después de que Teherán negara que estuvieran teniendo lugar nuevas negociaciones directas.

"Piden una reunión, algunos dirían que hasta la suplican; comienzan las conversaciones, con más encuentros programados para un futuro inmediato, y luego dicen, abierta y orgullosamente, que no están manteniendo ninguna discusión", escribió Trump.

Si los iraníes están tergiversando el estado de las conversaciones, no sería la primera vez. Pero tampoco sería la primera ocasión en que Trump parece haber aceptado sus garantías al pie de la letra y haber proclamado un nuevo avance diplomático.

Getty Images Según varios sondeos de opinión, en EE.UU. hay descontento público con el manejo de la guerra en Irán.

Funcionarios estadounidenses dijeron el lunes a CBS News, socio de la BBC, que no había previstas negociaciones "nuevas" o inéditas con Irán. Un funcionario iraní afirmó que las únicas conversaciones en curso de su país eran con Omán, sobre el futuro de la navegación en el estrecho de Ormuz.

Los últimos giros del conflicto han seguido un patrón ya conocido, con escasos avances, mientras las encuestas continúan mostrando el rechazo de los estadounidenses a la guerra y la preocupación de que Trump no esté alcanzando sus objetivos.

Esos sondeos recientes sugieren que la guerra se ha convertido en una carga cada vez mayor para la popularidad general del presidente. Una encuesta reciente de Associated Press sitúa la aprobación de Trump en el 33%, en línea con resultados similares de CNN, Quinnipiac y YouGov. Esa cifra iguala o es inferior a los niveles de aprobación que registró Trump tras el asalto al Capitolio y solo supera, entre los presidentes estadounidenses en su segundo mandato en la historia moderna del país, la de Richard Nixon, quien renunció al cargo en medio del escándalo.

Sin embargo, Trump ha desestimado repetidamente las encuestas que apuntan a su histórica impopularidad.

"Mis niveles REALES de aprobación, no los inventados por los medios de comunicación de noticias falsas, son los más altos que jamás he tenido", escribió en Truth Social el lunes.

Dentro de tres meses, los estadounidenses acudirán a las urnas para las elecciones legislativas de mitad de mandato. Y Trump ya ha demostrado en el pasado una sorprendente capacidad para imponerse en las urnas, incluso cuando las encuestas parecían jugar claramente en su contra.

Aunque Trump puede estar lidiando con los reveses recientes, y en ocasiones negándolos, esas elecciones serán la prueba definitiva de su futuro político. Y si los republicanos tropiezan, podría tratarse de otra realidad que el presidente, pese a todos sus esfuerzos, acabará teniendo que afrontar.

BBC

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FUENTE: BBC