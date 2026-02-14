El "ayuno de la lengua" que propuso el papa León XIV para esta Cuaresma

El papa León XIV exigió un cambio en la forma de comunicación de los fieles y reclamó que el ayuno propio de la Cuaresma 2026 alcance también al habla. En su mensaje titulado “Escuchar y ayunar. La Cuaresma como tiempo de conversión”, el Sumo Pontífice vinculó la privación con la necesidad de frenar la violencia verbal en los ámbitos públicos y privados.

El texto oficial sostuvo que este tiempo litúrgico fue propuesto para pedir “la fuerza de un ayuno que alcance también a la lengua, para que disminuyan las palabras que hieren y crezca el espacio para la voz de los demás”. Según el documento, la abstinencia no debe limitarse a la alimentación, sino convertirse en una práctica concreta de transformación personal y comunitaria.

La exhortación incluyó un llamado a revisar el modo en que se desarrollan los intercambios cotidianos, tanto en el ámbito familiar como en el laboral y en las redes sociales. El Papa pidió abandonar el juicio inmediato y las calumnias, en especial en espacios de alta exposición pública, donde las expresiones pueden amplificarse y generar consecuencias sociales.

El mensaje estableció que la Iglesia invitó a colocar nuevamente el misterio de Dios en el centro de la existencia para evitar que el corazón se disperse entre distracciones. En ese marco, la escucha de la Palabra fue presentada como una herramienta para reconocer el sufrimiento y la injusticia en la realidad social.

En el documento, León XIV afirmó que la escucha de la Palabra de Dios no constituye un acto aislado, sino una instancia que educa para reconocer el sufrimiento y la injusticia. “La condición de los pobres representa un grito que, en la historia de la humanidad, interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos, y especialmente a la Iglesia”, señaló el texto.

El mensaje definió el ayuno como un ejercicio ascético destinado a ordenar los deseos y mantener viva la búsqueda de justicia. Sin embargo, precisó que esta práctica debe trascender lo alimentario y expresarse en un comportamiento responsable frente a los demás. El Pontífice convocó a desarmar el lenguaje y a renunciar a las palabras hirientes y a hablar mal de quienes están ausentes. También instó a cultivar la amabilidad en la vida cotidiana y a generar condiciones para que otras voces puedan ser escuchadas.

En el tramo final, León XIV destacó la dimensión comunitaria de la conversión y sostuvo que este proceso debe influir en el estilo de las relaciones. Indicó que la preparación cuaresmal puede convertirse en una oportunidad para mejorar la calidad del intercambio social.

El Papa concluyó con el deseo de que las comunidades cristianas se transformen en espacios de acogida donde la escucha genere caminos de liberación. En el cierre del mensaje expresó que muchas palabras de odio pueden dar paso a palabras de esperanza y paz en una humanidad que, según señaló el documento, atraviesa una etapa de conflicto y necesita reconciliación.