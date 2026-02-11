Javier Milei invitó formalmente al papa León XIV a visitar la Argentina

La invitación del presidente Javier Milei se hizo a través de una carta que se emitió desde Cancillería.

El Gobierno de la Nación invitó formalmente al papa León XIV a visitar el país, una posibilidad que se venía barajando desde la asunción del Sumo Pontífice americano. La invitación de Javier Milei llegó al Vaticano mediante una misiva enviada desde la Cancillería.

El papa León XIV, quien se espera que visite Sudamérica por su pasado como obispo de Chiclayo y el fuerte vínculo con la región que hizo entonces, fue invitado formalmente por el Gobierno de la Nación que busca lograr que se repita una visita papal, la cual se hizo realidad por última vez en 1987, cuando Juan Pablo II viajó para la primera Jornada Mundial de la Juventud.

La invitación de Javier Milei al Papa fue informada por la Cancillería, la cual emitió un comunicado en el que señala: "El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informa que el canciller Pablo Quirno hizo entrega de una carta de invitación al papa León XIV, firmada por el presidente Javier Milei, para que visite la República Argentina".

En dicho comunicado, la Cancillería destaca el "excelente momento que atraviesa la relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede" y reafirmó que el país tiene la intención de trabajar de manera conjunta a la Santa Sede para "la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos".