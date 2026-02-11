Reforma laboral: para Patricia Bullrich "se busca equilibrar un sistema que está desequilibrado"

El Gobierno nacional se prepara para un debate clave en el inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso. Este miércoles, a partir de las 11, el Senado será escenario del primer gran desafío legislativo del año para la administración de Javier Milei: la media sanción de la reforma laboral, uno de los pilares del programa económico y político del oficialismo.
Live Blog Post
11-02-2026 11:42
Patricia Bullrich defendió el proyecto
La jefe de bancada de LLA, Patricia Bullrich, habló de la importancia del proyecto de la reforma laboral. Además, hizo hincapié en los cambios que se incorporaron al primer dictamen, incorporando propuestas de "organizaciones sindicales, empresariales, del campo, de distintos sectores". Según Bullrich, el Gobierno escuchó a más de "1500 organizaciones". Paso seguido, la senadora dejó lugar a otros senadores de la bancada para exponer los cambios técnicos mencionados.
Live Blog Post
11-02-2026 11:17
Con el apoyo de los aliados, el Gobierno consiguió el quórum
Sin correr demasiados riesgos, el Gobierno de La Libertad Avanza consiguió rápidamente el quórum en el Senado para comenzar a tratar la reforma laboral. Así, La Libertad Avanza superó sin dificultades el primer obstáculo de una sesión que será ríspida en el Congreso. El oficialismo tuvo asistencia completa, y contó con el apoyo del PRO, la UCR y los bloques provinciales.
Live Blog Post
11-02-2026 10:52
Milei activa a su mesa política en el Senado para asegurar la reforma laboral
El gobierno de Javier Milei puso en marcha un operativo político de máxima intensidad para asegurar su primer gran objetivo legislativo del año. En ese marco, el Presidente instruyó a la mesa política del oficialismo a instalarse en el Senado durante el debate de la ley de modernización laboral, con el fin de monitorear la sesión en tiempo real, destrabar acuerdos y evitar imprevistos de último momento.
La decisión refleja la centralidad que tiene la reforma laboral en la agenda del Ejecutivo y la necesidad de un seguimiento directo del tratamiento parlamentario, en un escenario marcado por negociaciones ajustadas y un clima de alta tensión política y sindical.
Según pudo saber el oficialismo, el mandatario dispuso la presencia en la Cámara alta de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y figura clave del armado político; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Todos ellos tendrán la tarea de mantener contacto permanente con los senadores aliados y dialoguistas para cerrar los últimos acuerdos.
Live Blog Post
11-02-2026 10:13
Bullrich: "Es la reforma más importante en los últimos 50 años de la historia argentina"
En la previa de la sesión por la reforma laboral, la senadora Patricia Bullrich, confirmó la voluntad dialoguista del Gobierno para terminar de conseguir los votos para este miércoles: "Ha tenido una participación de todos aquellos que son reformistas, que quieren que el país avance".
“El Gobierno lo que hizo fue escuchar a todos y equilibrar el proyecto para que absolutamente todos sientan que han tenido una participación”, afirmó Bullrich, rechazando la idea de que el Gobierno haya cedido ante la CGT.
Live Blog Post
11-02-2026 09:28
El Gobierno llega al Senado con optimismo
El oficialismo confía en que la estrategia de negociación y los cambios introducidos en la reforma laboral permitirán avanzar con la iniciativa en el Congreso y obtener un resultado favorable. En ese marco, el diputado nacional de La Libertad Avanza y presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Bertie Benegas Lynch, defendió las modificaciones acordadas y aseguró que el objetivo central es ganar la votación.
Durante una entrevista en el canal de streaming Infobae en Vivo, el legislador utilizó una metáfora pugilística para explicar la lógica detrás de las concesiones: “Cuando vos te metés en el recinto es para ganar una votación, no para que te llenes la cara de dedos”, señaló, en referencia a la necesidad de ceder posiciones para lograr consensos.
Benegas Lynch explicó que la negociación de cambios en la reforma laboral responde a un escenario adverso, marcado por la fuerte resistencia del kirchnerismo y de los gremios, que rechazan varios puntos del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei. Frente a ese contexto, sostuvo que el oficialismo optó por avanzar con un texto posible antes que sostener una postura inflexible.
El diputado remarcó que el Gobierno está dispuesto a ceder para destrabar acuerdos, aunque aclaró que el espíritu de la reforma se mantiene. “Lo perfecto es enemigo de lo posible. Vamos con lo óptimo y después, justamente, el Congreso tiene que ser un órgano de contralor”, afirmó.
Los cambios introducidos al dictamen de mayoría son considerados trascendentales. Incluyen modificaciones en el capítulo de Ganancias, que impactan tanto en la recaudación nacional como en los ingresos de las provincias; concesiones a sindicatos y cámaras empresariales en materia de aportes compulsivos; el sostenimiento del porcentaje destinado a obras sociales y una atenuación de la propuesta original vinculada al fondo de indemnizaciones.
Live Blog Post
11-02-2026 08:22
Pese a los acuerdos, los sindicatos marchan en contra del gobierno
La Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) encabezarán este miércoles desde las 14.30 una movilización frente al Congreso para rechazar el proyecto de reforma laboral que se debatirá en el Senado y que el oficialismo busca convertir en ley.
En un contexto marcado por la tensión y la resistencia de sectores de la oposición, La Libertad Avanza trabajó contrarreloj junto a los bloques aliados para alcanzar los consensos necesarios que permitan avanzar con el proyecto. Según confirmó la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, el Gobierno aceptó introducir 28 modificaciones al texto original con el objetivo de destrabar apoyos y garantizar la aprobación.
Desde el entorno del oficialismo aseguran que los votos “están contados” y que el resultado sería favorable, lo que representaría un fuerte respaldo político para Milei en el arranque del año legislativo. La estrategia incluyó negociaciones con senadores dialoguistas y ajustes en artículos sensibles del proyecto, especialmente aquellos vinculados a indemnizaciones, períodos de prueba y modalidades de contratación.