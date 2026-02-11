Nancy Pazos se encadenó frente al Congreso en rechazo a la reforma laboral: "Luchando"

La periodista sorprendió a todos al mostrarse en la televisión encadenada y también amordazada.

La reforma laboral se está debatiendo en estos momentos en el Congreso de la Nación y representa un gran desafío para el gobierno dirigido por Javier Milei en este inicio de año. Lo que sorprendió a todos fue la actitud que tomó Nancy Pazos ante esto.

La periodista decidió hacer su reclamo encadenada y con una mordaza en la boca. Pero esto no es todo, ya que para la ocasión decidió llevar un vestido negro, lo que simboliza, entre otras cosas, el luto.

Fue en la transmisión de C5N donde mostraron a la comunicadora: "Está Nancy Pazos frente a ustedes encadenada y amordazada porque está siendo parte de una acción como presidente de periodistas argentinas por la eliminación que implicaría la media sanción en el Senado del Estatuto del Periodista", contó la cronista del canal.

Nancy Pazos se encadenó frente al Congreso por la reforma laboral Nancy Pazos se encadenó frente al Congreso mientras se debate la reforma laboral Luego de unos minutos, la panelista de Telefe decidió hablar y apuntó contra el gobierno de Milei: "Este gobierno quiere que haya periodistas así (mostró la palabra alcahuete). Estamos luchando por la democracia, el periodismo es el faro y la luz de la democracia".