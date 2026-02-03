El durísimo insulto de Nancy Pazos a Luis Caputo tras sus polémicos dichos sobre el sector textil: "Tilingo"

Las recientes declaraciones del Ministro de Economía, Luis Caputo , generaron un fuerte revuelo mediático que culminó en un furibundo editorial de Nancy Pazos . La conductora de Radio 10 no ocultó su enojo luego de escuchar al funcionario admitir que, desde hace años, no compra ropa en Argentina porque considera que los precios locales son "un robo".

Ante la necesidad de defender la apertura de importaciones en el sector textil, Toto encendió una catarata de críticas, entre ellas a Pazos, quien estalló al aire y lanzó una catarata de insultos, cuestionando la sensibilidad del ministro frente a la industria nacional y la situación de los trabajadores.

Visiblemente alterada, la periodista comenzó su programa haciendo referencia a la entrevista que Caputo brindó a Luis Majul , a quien también dedicó duras críticas por no repreguntar. "A veces te calmás cuando escuchás que alguien en los medios dice lo que vos pensás. Y si no, mirás a Majul y te tenés que pegar un tiro" , disparó de entrada.

Para Pazos , la actitud del entrevistador fue pasiva ante las afirmaciones del titular del Palacio de Hacienda: "Caputo le miente en la cara y Majul se calla la boca, no tiene cómo contestarle. Horrendo. Y pensar que Majul alguna vez fue periodista" .

Sin embargo, el momento de mayor tensión llegó cuando se refirió específicamente a la confesión de Caputo sobre sus hábitos de consumo. La conductora consideró una falta de respeto que un funcionario público admita con tanta soltura que no invierte en el mercado interno.

"Horrendo no poder decirle a un tipo que además te reconoce que en su p... vida compró ropa en la Argentina", exclamó, para luego rematar con un gran insulto que rápidamente se viralizó en redes sociales: "¡Hijo de p...! ¡Tilingo de m...! Eso es lo que pasa".

Crítica a la desconexión con la realidad

Más allá de los insultos, el enojo de Pazos se centró en lo que ella percibe como una desconexión total de la clase dirigente y de ciertos comunicadores con la realidad de la gente común.

"No le contestan porque en realidad ellos llegan a fin de mes, la pasan bien, viven bien y ¿qué les importa?", sentenció la periodista, cerrando un editorial que no tardó en levantar polvareda tanto en el ámbito político como en el espectáculo.