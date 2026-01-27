Nancy Pazos hizo una explosiva confesión sexual y dejó mudos a sus compañeros: "Puedo dar..."

Nancy Pazos visitó el programa de Elizabeth Vernaci y reveló la cualidad con la que conquista a los hombres.

Nancy Pazos fue noticia en los últimos días por los fuertes enfrentamientos con Robertito Funes Ugarte y el rumor de que podría no volver al programa de Georgina Barbarossa en Telefe. En el medio de todo esto, hizo una confesión que dejó en shock a sus compañeros de la radio.

Todo ocurrió en el ciclo que conduce Elizabeth Vernaci y donde ella decidió hablar de su intimidad tras una picante consulta de la conductora: "Estás muy linda Nancy. Estás cog... lindo, ¿no?".

Fue en ese instante en el cual la panelista decidió contar sin filtro todo lo relacionado con su actividad íntima: "Estoy cog... bien, no tanto como antes". Luego de esto, contó el atributo que tiene para conquistar a los hombres.

La explosiva confesión íntima de Nancy Pazos Nancy Pazos realizó una explosiva confesión sexual y dejó mudos a sus compañeros: "Lo mejor que puedo dar..." "Lo mejor que puedo dar a un hombre es ser multiorgásmica, como soy. Más que eso es imposible, yo no hago nada, vos haceme disfrutar y te voy a hacer sentir que sos el tipo más poderoso del planeta", expresó sorprendiendo a la propia conductora de Radio Pop.