La periodista desplegó sus caderas en el escenario porteño, pero no causó la sensación esperada: los detalles.

Nancy Pazos volvió a ser noticia tras un polémico baile en una conocida fiesta porteña. Según los videos viralizados en las diversas redes sociales, la mujer de 57 años se vistió a lo brasileño y no dudó en ponerle baile a la noche del sábado.

La comunicadora bailó al ritmo de Pop Hereje, una mítica fiesta y culto para los amantes del pop y de gran influencia para la comunidad LGBT. La mujer se animó a subir al escenario y bailó algunas canciones con un vestuario estilo vedette de body con brillos y un tul que le cubría apenas su parte trasera. También lució una corona y zapatos de taco aguja.

El video que causó polémica Embed - El polémico video de Nancy Pazos y un baile hot que fue defenestrado en redes: "La tía borracha" Por supuesto, el momento fue documentado por varios presentes y no tardó en recorrer las redes sociales. Por ejemplo, en la cuenta oficial de LAM en X, los comentarios con humor se hicieron presentes:

"Por los clavos de Cristo y las chanclas de Moisés", "Que horror", "Es moni argento criada a chipa y manaos", "La tía borracha en los 15", "Aguante Nancy Pazos, tenemos un enfermo mental de presidente que hace recitales en medio del desastre que es Argentina", "Así te dejan los K", expresaron algunos usuarios.