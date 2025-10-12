La Voz Argentina 2025: los motivos por los que Telefe no revelará el ganador hoy y cómo sigue la final
A poco de conocerse el flamante finalista, la programación sufrió repentinos cambios. ¿Cómo será la gran final del certamen?
El reality musical más visto de la televisión argentina llega a su instancia definitiva con una novedad que sorprendió a los fanáticos: Telefe decidió dividir la gran final de La Voz Argentina 2025 en dos emisiones especiales, por lo que esta noche no se sabrá quién se lleva el premio mayor.
La esperada final del ciclo, conducido por Nicolás Occhiato, comenzará este domingo a las 22:15 horas, pero será recién el lunes, desde las 21:30hs, cuando se anuncie al ganador o ganadora de la temporada.
El motivo de la modificación
La decisión tomada es para mantener el suspenso y darle un cierre más televisivo y participativo al formato: Telefe apostó a un desdoblamiento estratégico para permitir que el público siga votando entre ambas galas y, a la vez, extender el rating de uno de sus productos más fuertes del año.
Durante la primera parte del domingo, los cuatro finalistas volverán a subir al escenario con sus coachs y se mostrarán sus recorridos en el programa. El desenlace, en cambio, quedará reservado para la noche siguiente, donde finalmente se conocerá quién conquista el micrófono más codiciado del país.
Los finalistas del reality
Cada jurado llega a la final con un representante, lo que promete una definición cargada de emoción y rivalidad amistosa. Los finalistas son:
Team Lali: Alan Lez
Team Luck Ra: Nicolás Behringer
Team Soledad: Milagros Gerez Amud
Team Miranda!: Eugenia Rodríguez
Los cuatro artistas fueron elegidos por el público tras superar múltiples etapas: desde las audiciones a ciegas y las batallas, hasta las galas en vivo. Su evolución, carisma y talento los convirtieron en los favoritos de cada equipo.
¿Cómo votar en el certamen?
A diferencia de otras etapas, el resultado final depende exclusivamente del voto de la audiencia. Los fanáticos pueden participar enviando un SMS con el nombre del participante al 9009 o ingresando directamente a la web oficial de La Voz Argentina.
Entre los votantes se sortearán premios de hasta 3 millones de pesos, una estrategia que busca premiar la fidelidad de los televidentes.
Qué se lleva el ganador
Además de la exposición mediática y la consagración artística, el ganador de La Voz Argentina 2025 obtendrá:
- 70 millones de pesos
- Un contrato con Universal Music
- Un Volkswagen Tera 0 km.
Los demás finalistas también recibirán importantes premios:
- Segundo puesto: 30 millones de pesos.
- Tercer puesto: 15 millones de pesos.
- Cuarto puesto: 5 millones de pesos.
Con momentos de emoción, lágrimas, humor y grandes shows, La Voz Argentina volvió a consolidarse como uno de los programas más vistos, aunque con sus altibajos permanentes. Pese a eso, el programa se despide con Nicolás Occhiato en la conducción y la combinación explosiva de coaches como Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda!.