La Voz Argentina 2025: los motivos por los que Telefe no revelará el ganador hoy y cómo sigue la final

El reality musical más visto de la televisión argentina llega a su instancia definitiva con una novedad que sorprendió a los fanáticos: Telefe decidió dividir la gran final de La Voz Argentina 2025 en dos emisiones especiales , por lo que esta noche no se sabrá quién se lleva el premio mayor .

La esperada final del ciclo, conducido por Nicolás Occhiato , comenzará este domingo a las 22:15 horas , pero será recién el lunes, desde las 21:30hs , cuando se anuncie al ganador o ganadora de la temporada.

La decisión tomada es para mantener el suspenso y darle un cierre más televisivo y participativo al formato : Telefe apostó a un desdoblamiento estratégico para permitir que el público siga votando entre ambas galas y, a la vez, extender el rating de uno de sus productos más fuertes del año.

Ya se define el finalista. Créditos: Instagram / lavozargentina

Durante la primera parte del domingo, los cuatro finalistas volverán a subir al escenario con sus coachs y se mostrarán sus recorridos en el programa. El desenlace, en cambio, quedará reservado para la noche siguiente, donde finalmente se conocerá quién conquista el micrófono más codiciado del país.

Cada jurado llega a la final con un representante, lo que promete una definición cargada de emoción y rivalidad amistosa. Los finalistas son:

Team Lali: Alan Lez

Team Luck Ra: Nicolás Behringer

Team Soledad: Milagros Gerez Amud

Team Miranda!: Eugenia Rodríguez

Los cuatro artistas fueron elegidos por el público tras superar múltiples etapas: desde las audiciones a ciegas y las batallas, hasta las galas en vivo. Su evolución, carisma y talento los convirtieron en los favoritos de cada equipo.

¿Cómo votar en el certamen?

image La dinámica del reality. Créditos: Instagram / lavozargentina

A diferencia de otras etapas, el resultado final depende exclusivamente del voto de la audiencia. Los fanáticos pueden participar enviando un SMS con el nombre del participante al 9009 o ingresando directamente a la web oficial de La Voz Argentina.

Entre los votantes se sortearán premios de hasta 3 millones de pesos, una estrategia que busca premiar la fidelidad de los televidentes.

Qué se lleva el ganador

Confirmaron los cuatro finalistas de La Voz Argentina 2025 Confirmaron los cuatro finalistas de La Voz Argentina 2025. Video: Telefe

Además de la exposición mediática y la consagración artística, el ganador de La Voz Argentina 2025 obtendrá:

70 millones de pesos

Un contrato con Universal Music

Un Volkswagen Tera 0 km.

Los demás finalistas también recibirán importantes premios:

Segundo puesto: 30 millones de pesos .

. Tercer puesto: 15 millones de pesos .

. Cuarto puesto: 5 millones de pesos.

Con momentos de emoción, lágrimas, humor y grandes shows, La Voz Argentina volvió a consolidarse como uno de los programas más vistos, aunque con sus altibajos permanentes. Pese a eso, el programa se despide con Nicolás Occhiato en la conducción y la combinación explosiva de coaches como Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda!.