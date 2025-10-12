La Voz Argentina: conocé a los cuatro concursantes que lograron llegar a la ansiada final del reality

Cuatro prodigiosas voces se enfrentarán en el último duelo por el gran premio del famoso ciclo de talento vocal de Telefe.

El reality show más popular del país, La Voz Argentina, ha alcanzado su etapa culminante. En una velada inolvidable y profundamente emotiva que se vivió este miércoles en los estudios de Telefe, la competencia reveló a los cuatro talentos que lucharán por el máximo galardón: una lucrativa alianza musical con Universal Music y la impresionante suma de setenta millones de pesos. En esta crucial instancia previa a la gran final, los dos participantes remanentes de cada equipo se enfrentaron en un duelo musical para asegurar su permanencia y disputar el codiciado título de la "Voz" de la temporada.

Los equipos de Lali, Miranda, Soledad y Luck Ra se lucieron en la semifinal del reality de Telefe El conjunto liderado por La Sole inauguró la exhibición de aptitudes. La concursante Violeta Lemo deslumbró con una versión en español de "The Power of Love", demostrando su potencia interpretativa. Sin embargo, su colega Milagros Gerez Amud capturó al público y al jurado con su interpretación de "Arrabal amargo" de Carlos Gardel, logrando asegurar su pasaje a la final. Inmediatamente después, en el grupo de Miranda!, se vivió otra reñida disputa: Eugenia Rodríguez se lució con "The Edge of Glory" de la diva pop Lady Gaga, mientras que Emiliano Villagra optó por un vigoroso giro rockero del clásico "El Arriero".

El equipo comandado por Luck Ra mantuvo la vara alta con actuaciones de gran nivel. Nicolás Behringer seleccionó el célebre tema "Is This Love" de la banda Whitesnake, inyectándole su sello personal. Por su parte, Nathalie Aponte se adueñó del escenario al exponer su sensibilidad musical con el hit "Stone Cold" de Demi Lovato. Ambos contendientes exhibieron un dominio vocal que dificultó la decisión final, pero solo uno logró cruzar el umbral.

La emocionante elección de los finalistas de La Voz Argentina Confirmaron los cuatro finalistas de La Voz Argentina 2025. Video: Telefe La brigada de Lali fue la encargada de clausurar esta noche de definiciones. Alan Lez tomó una dirección más cercana al rock nacional con "La Grasa de las Capitales" de Serú Girán, en una presentación audaz. El cierre de la semifinal estuvo a cargo de Jaime Muñoz, quien con una ejecución cargada de sentimiento de "Naranjo en Flor", cautivó a la audiencia, acompañado en el instrumento de cuerdas por su propio progenitor. Fue un momento de gran comunión y belleza artística para despedir las audiciones.