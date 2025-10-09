La Voz Argentina 2025: revelaron los tres jugosos premios que se llevará el ganador del reality

El 13 de octubre sería el gran final del programa que conquistó a muchos hogares. Para los fanáticos de los programas de competencias y talentos, la noticia entristece. El cierre de esta etapa trae consigo el inicio de MasterChef Celebrity, una riña entre famosos, una apuesta con la que Telefe tiene fe para repuntar.

En el último programa de los cuartos, el conductor de esta temporada, Nico Occhiato; reveló los grandes premios que recibirá aquel que gane la competencia. Desde los últimos programas, se venía anticipando que habría un auto Volkswagen Tera 0 km, un vehículo que tendría valores estimados de entre 30 millones y 40 millones de pesos aproximadamente.

Aunque, el auto no es el único premio que se prometió al ganador, sino que hay dos sorpresas más para quien se corone campeón de la temporada cinco de La Voz Argentina .

El ganador también recibirá una cuantiosa suma de 70 millones de pesos y continuará con su futuro profesional inmediato, ya que se le otorgará un contrato con el sello discográfico de Universal para poder sacar su música al mercado.

Occhiato aclaró que, si bien el primer puesto es el más deseado, los otros participantes de la final también se irán con importantes recompensas económicas. Para ser precisos, los últimos cuatro mejores de la competencia.

El conductor indicó que el participante que obtenga el segundo lugar recibirá un premio de 30 millones de pesos. El tercer lugar en la competencia será premiado con 15 millones de pesos. Finalmente, el concursante que alcance el cuarto puesto tampoco se irá sin un incentivo, por lo que se lo recompensará con una cifra de 5 millones de pesos.

Los finalistas del certamen

portadas nuevas (7) Los supuestos finalistas. Créditos: Instagram

Hace unas semanas se inició un escándalo ya que se habrían filtrado los ganadores de cada equipo, por lo que, los ganadores serían Alan Lez por Lali Espósito, Nicolás Behringer de Luck Ra, Eugenia Rodríguez por el team Miranda. Hasta la fecha que esta nota se escribe, todo perfila para que esto suceda.