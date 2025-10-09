El cine independiente dice presente en Mendoza: los estrenos que no te podés perder de esta semana

Más allá de la gran cantidad de películas comerciales que son esperadas con ilusión por los amantes del cine , todos los jueves las salas de cine independiente de Mendoza renuevan sus carteleras con propuestas diferentes. Si te gustan estos planes, tomá nota de todo lo nuevo que llega hoy.

Sinopsis: La vida de Al Roberts, un pianista de Nueva York, se convierte en una pesadilla cuando decide hacer auto-stop para buscar a su novia que vive en Los Ángeles. Lo que Roberts no puede imaginar, es que su periplo se verá envuelto en una serie de problemáticos acontecimientos que acabarán arrastrándolo a una situación límite.

Elenco: Tom Neal, Ann Savage, Claudia Brake, Esther Howard.

belen-portada1_644_1140_c En esta segunda película como directora tras su auspicioso debut con Blondi, Dolores Fonzi brilla delante y detrás de cámara como protagonista y realizadora en una propuesta basada en un caso real que combina matices de thriller judicial y drama carcelario. Foto: Web Nave UNCuyo

Cine Universidad

Ubicación: Maza 250. Mendoza, Mendoza

Valor de la entrada: General: $6000 / Estudiantes y personal UNCuyo, jubilados/as: $5000

Horario: 20.30 ( habrá un brindis en el hall de la Nave, cortesía de Chac Chac y a las 21.10h comienza la proyección en la Sala Verde del Cine Universidad)

Belén (Proyección especial)

Sinopsis: Aclamada en la Competencia Oficial del Festival de San Sebastián y seleccionada para representar al país camino al Oscar a Mejor película internacional y al Goya a Mejor film iberoamericano, esta producción argentina recrea la historia de una joven tucumana que llegó a un hospital de su provincia con fuertes dolores abdominales, y pasó más de dos años en prisión acusada injustamente de haber abortado a su bebé luego de que la policía hallara un feto en un sector del nosocomio. Una serie de negligencias procesales llevaron a la protagonista a ser condenada a ocho años de cárcel por homicidio agravado por el vínculo, hasta que una abogada que en el film interpreta la propia directora, se encargó de la defensa de este caso que adquirió notoriedad nacional y se convirtió en uno de los antecedentes para la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Duración: 105 minutos

Elenco: Dolores Fonzi, Camila Pláate, Laura Paredes, Julieta Cardinali, Sergio Prina, César Troncoso, Luis Machín, Lili Juárez.

la-mujer-de-la-fila_644_1140_c Preseleccionada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para competir por el Oscar a Mejor película Interrnacional y el Goya a Mejor Película Iberoamericana. Foto: NA

Cine Teatro Imperial Maipú

Ubicación: Pablo Pescara y J. D. Perón, Maipú

Valor de la entrada: $2.600

Horario: 21.30

La mujer de la fila

Sinopsis: Protagonizada por Natalia Oreiro, el film es un conmovedor drama basado en la vida de Andrea, una madre cuyo mundo se desmorona cuando su hijo Gustavo es acusado de un delito grave y encarcelado injustamente. En las visitas a su hijo en la cárcel, Andrea se une a un grupo de “mujeres de la fila”, las madres de los reclusos que comparten el dolor de tener a sus seres queridos en prisión, con ellas logra obtener comprensión y empatía. Sin embargo, una impactante revelación la llevará a un viaje de autodescubrimiento y resiliencia en medio de la difícil adversidad.

Duración: 105 minutos

Elenco: Natalia Oreiro, Amparo Noguera, Alberto Ammann, Federico Heinrich, Marcela “Tigresa”Acuña y Lide Uranga.