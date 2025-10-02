Mercedes Morán cruzó a Guillermo Francella por sus críticas sobre el cine nacional: "Quedo en evidencia"

A principios de agosto, Guillermo Francella criticó al cine de autor en una entrevista para el canal de streaming Olga. Según el actor, estas películas, aunque premiadas en festivales internacionales, no logran atraer al público.

"Hay un cine muy premiado pero que le da la espalda al público. Van cuatro personas nada más, ni la familia del director va", aseguró Francella. "Son obras de arte, pero no tienen identificación, no representan a nadie", añadió el actor.

Guillermo Francella habló sobre el cine nacional en una entrevista en OLGA, en el mes de agosto.

Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata de varios actores que cuestionaron la postura del protagonista de Homo Argentum, una película que, vale recordar, batió récords en las salas de cine del país.

Consultada sobre el tema en Desayuno Americano, Mercedes Morán destacó el valor cultural y social de la producción cinematográfica nacional, más allá de su éxito en taquilla. "Yo creo que el cine es una expresión necesaria que habla de nosotros. Afortunadamente he tenido la suerte de poder acompañar muchas películas en el exterior y sé que el prestigio del cine argentino es enorme", afirmó la actriz.

Esto fue lo que dijo Mercedes Morán en Desayuno Americano sobre los dichos del cine nacional

Morán fue tajante al responder directamente a las palabras de Francella: "Reducir esta industria sólo a las películas que tienen muchos espectadores me parece una cosa muy simplista. El cine es mucho más que una sala llena de espectadores". "Hay gente del cine que piensa que sólo valen la pena las películas que van a ser vistas por mucha gente", agregó la artista.

"Si bien ese es uno de los deseos que tenemos los actores cada vez que hacemos películas, a mí, como a mucha otra gente, nos parece que la calidad de una película no tiene que ver necesariamente con la cantidad de espectadores que la vean", dejó en claro Mercedes,

Finalmente, la actriz insistió en que el pensamiento del actor no es nuevo, solo que ahora quedó expuesto públicamente: "Siempre lo había manifestado, quizás esta vez se hizo público y quedó en evidencia, pero yo ya sabía cómo pensaba al respecto".