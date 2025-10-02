Esto cuesta ver a tus artistas nacionales favoritos: los shows más esperados de octubre en Mendoza

Mendoza se prepara para el décimo mes del año. Con un calendario apretado y lleno de conciertos , nuevas opciones se presentan para disfrutar del arte y buenas melodías. Diversos artistas y agrupaciones dirán presente y si todavía no estás al tanto de todos ellos, en la siguiente nota podrás descubrirlos.

Se propone un itinerario musical, con sus respectivos precios. Desde alternativas económicas y experiencias increíbles, la tierra del sol y del buen vino tendrá diversos festivales, conciertos , con todos los géneros y para cubrir los gustos del público exigente, es decir: el mendocino.

A continuación, los artistas más destacados en el mes de octubre , fechas, entradas y todo a saber.

La artista regresa con un tour que la consagraron en el exterior. El 3 y 4 de octubre, clásicos y éxitos dirán presente en el Teatro Mendoza a las 21hs y durará 80 minutos.

Los precios son los siguientes: Platea Baja: $45.000, Palcos Bajos: $47.000, Platea Alta: $40.000, Palcos Altos: $42.000 y Pullman: $35.000. Por entradaweb.com.

Ke Personajes

image Ke Personajes. Créditos: Ticketek

La banda de Emanuel Noir llega a la provincia el 11 de octubre, donde deslumbrará con su show "Preludios", una composición musical en la que le rinden homenaje a su historia, recorriendo desde sus comienzos en la cumbia y sus clásicos hits. La agrupación se presentará en Arena Maipú a las 22hs.

Las entradas están disponibles a través de ticketek.com. La entrada más económica corresponde a la platea lateral a $44.800, mientras que la platea central está en $78.400, con costo de servicio incluidos.

Valentino Merlo

image Valentino Merlo. Créditos: Ticketek

El joven artista pisará selo mendocino el 17 de octubre, con una carrera pronta y exitosa, se prepara para ofrecer un show a pura cumbia y cuarteto. Estará en Arena Maipú a las 22 horas.

Las entradas están disponibles a través de ticketek.com. La entrada más económica corresponde a la preferencial, a $22.400, mientras que la entrada más alta, es para el sector Arena, en 44.800 mil pesos, con costo de servicio incluidos.

Festival Montaña

image Festival Montaña. Créditos: Tu Entrada

Con el lema "Mendoza se pone linda", esta innovadora propuesta llega el 18 de octubre en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo a las 16.30hs. Con la intención de consolidarse como el festival de música más importante de la zona, el encuentro tendrá artistas locales, nacionales e internacionales.

Las entradas están disponibles en Tuentrada.com, está disponible la Preventa 4 y la entrada VIP. La primera tiene un valor de $72.800, mientras que el sector vip se eleva en $224.000, con costos de servicio incluidos.

¿Qué incluye la VIP?

Ingreso diferenciado al predio

Estacionamiento

Sector preferencial con vista destacada al escenario

Baños exclusivos

Bebidas de cortesía (cantidad limitada)

Rey Garufa

image Rey Garufa.- Créditos: Ticketek

La banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota llega el 18 de octubre para rememorar éxitos y clásicos. El espectáculo ricotero se llevará a cabo en el Arena Maipú a las 22hs.

Las entradas están disponibles por Ticketek.com y hay dos opciones, una más económica a $22.600, mientras que la opción más "cómoda", tiene un valor de $45.200.

Silvestre y la Naranja

image Silvestre y la Naranja. Créditos: Tu Entrada

La banda de rock alternativo vuelve a pisar escenario mendocino el 24 de octubre a las 21:00hs. En una puesta que se llevará a cabo en el Auditorio Ángel Bustelo, se espera un show imperdible, con su tour Alter Ego, numerosos éxitos y que "todo esté bien".

Las entradas se encuentran disponibles por Tuentrada.com, y la entrada general tiene un costo de $39.200, con costo de servicio incluido.