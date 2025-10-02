Presenta:

Esto cuesta ver a tus artistas nacionales favoritos: los shows más esperados de octubre en Mendoza

Un nuevo mes asoma, y con él, numerosas propuestas para que anotes en tu grilla personal y musical. No te pierdas los espectáculos y artistas que pisarán la provincia.

Julieta Navarro

Los nacionales en Mendoza. Créditos: Archivo MDZ

Mendoza se prepara para el décimo mes del año. Con un calendario apretado y lleno de conciertos, nuevas opciones se presentan para disfrutar del arte y buenas melodías. Diversos artistas y agrupaciones dirán presente y si todavía no estás al tanto de todos ellos, en la siguiente nota podrás descubrirlos.

Se propone un itinerario musical, con sus respectivos precios. Desde alternativas económicas y experiencias increíbles, la tierra del sol y del buen vino tendrá diversos festivales, conciertos, con todos los géneros y para cubrir los gustos del público exigente, es decir: el mendocino.

A continuación, los artistas más destacados en el mes de octubre, fechas, entradas y todo a saber.

Elena Roger

image
Elena Roger. Créditos: entradaweb

La artista regresa con un tour que la consagraron en el exterior. El 3 y 4 de octubre, clásicos y éxitos dirán presente en el Teatro Mendoza a las 21hs y durará 80 minutos.

Los precios son los siguientes: Platea Baja: $45.000, Palcos Bajos: $47.000, Platea Alta: $40.000, Palcos Altos: $42.000 y Pullman: $35.000. Por entradaweb.com.

Ke Personajes

image
Ke Personajes. Créditos: Ticketek

La banda de Emanuel Noir llega a la provincia el 11 de octubre, donde deslumbrará con su show "Preludios", una composición musical en la que le rinden homenaje a su historia, recorriendo desde sus comienzos en la cumbia y sus clásicos hits. La agrupación se presentará en Arena Maipú a las 22hs.

Las entradas están disponibles a través de ticketek.com. La entrada más económica corresponde a la platea lateral a $44.800, mientras que la platea central está en $78.400, con costo de servicio incluidos.

Valentino Merlo

image
Valentino Merlo. Créditos: Ticketek

El joven artista pisará selo mendocino el 17 de octubre, con una carrera pronta y exitosa, se prepara para ofrecer un show a pura cumbia y cuarteto. Estará en Arena Maipú a las 22 horas.

Las entradas están disponibles a través de ticketek.com. La entrada más económica corresponde a la preferencial, a $22.400, mientras que la entrada más alta, es para el sector Arena, en 44.800 mil pesos, con costo de servicio incluidos.

Festival Montaña

image
Festival Montaña. Créditos: Tu Entrada

Con el lema "Mendoza se pone linda", esta innovadora propuesta llega el 18 de octubre en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo a las 16.30hs. Con la intención de consolidarse como el festival de música más importante de la zona, el encuentro tendrá artistas locales, nacionales e internacionales.

Las entradas están disponibles en Tuentrada.com, está disponible la Preventa 4 y la entrada VIP. La primera tiene un valor de $72.800, mientras que el sector vip se eleva en $224.000, con costos de servicio incluidos.

¿Qué incluye la VIP?

  • Ingreso diferenciado al predio
  • Estacionamiento
  • Sector preferencial con vista destacada al escenario
  • Baños exclusivos
  • Bebidas de cortesía (cantidad limitada)

Rey Garufa

image
Rey Garufa.- Créditos: Ticketek

La banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota llega el 18 de octubre para rememorar éxitos y clásicos. El espectáculo ricotero se llevará a cabo en el Arena Maipú a las 22hs.

Las entradas están disponibles por Ticketek.com y hay dos opciones, una más económica a $22.600, mientras que la opción más "cómoda", tiene un valor de $45.200.

Silvestre y la Naranja

image
Silvestre y la Naranja. Créditos: Tu Entrada

La banda de rock alternativo vuelve a pisar escenario mendocino el 24 de octubre a las 21:00hs. En una puesta que se llevará a cabo en el Auditorio Ángel Bustelo, se espera un show imperdible, con su tour Alter Ego, numerosos éxitos y que "todo esté bien".

Las entradas se encuentran disponibles por Tuentrada.com, y la entrada general tiene un costo de $39.200, con costo de servicio incluido.

