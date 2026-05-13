Afirman que Mauricio Macri estaría nuevamente en pareja: quién es la mujer que lo habría conquistado

Mauricio Macri es el soltero más codiciado de Argentina desde que se separó de Juliana Awada tras años de matrimonio. En LAM compartieron la información de que el expresidente está nuevamente en pareja con una mujer a la que conoce desde hace tiempo.

Fue Karina Iavícoli quien reveló los detalles del incipiente romance : "Mauricio estaría saliendo con una excompañera de trabajo. Es una chica que trabajaba en ceremonial y protocolo", comenzó diciendo la periodista.

Además, agregó que el exmandatario ya "habría hablado con Juliana, con los hijos" , dejando en claro que esta relación amorosa avanza positivamente. La mujer trabajó en ceremonial y protocolo en la gestión justamente de Mauricio Macri .

"Él lo estaría por contar a esto, aunque ya lo contamos por acá". Por el momento, el expresidente no se ha expresado, aunque en LAM afirmaron que acaban de llegar juntos de un viaje que realizaron a Europa.

Mauricio Macri- portada Mauricio Macri, el hombre del momento. Foto: captura de video / TN.

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Carolina Molinari, panelista de LAM, amplió la información y reveló detalles de la supuesta novia de Mauricio Macri: "Regresaron hoy juntos de Europa. Estuvieron en París y pensaban blanquear con este viaje el romance".

Captura de pantalla 2026-05-13 215401 Afirman que Mauricio Macri podría blanquear su nuevo romance. Foto: captura de video / América TV.

"Los hijos de ella ya lo conocen a Mauricio Macri, ella tiene dos hijos adolescentes y se conocen de hace bastante porque ella trabaja en la gestión de él con Fernando Andreis... Están hace un tiempito", reveló la periodista.