La mano derecha de Mauricio Macri dijo que "para la Argentina lo mejor sería que fuera el próximo presidente"

El diputado nacional y secretario general del PRO, Fernando De Andreis , aseguró este miércoles que Mauricio Macri sería el mejor candidato a presidente para la próxima etapa del país, aunque admitió que el exmandatario no expresa actualmente voluntad de volver a competir electoralmente. Además, confirmó que el PRO no respaldará los proyectos impulsados por la oposición para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , aunque dejó planteadas diferencias con La Libertad Avanza.

“En mi caso es difícil porque tengo una cercanía muy fuerte y un cariño y un respeto muy grande. Entonces, hay como una suerte de contradicción de lo que quiero políticamente versus lo que entiendo que él hoy no siente, que es ser candidato. Pero para mí es lo mejor, lo mejor para la Argentina sería que fuese el próximo presidente para la reconstrucción después de esta etapa más de demolición”, planteó De Andreis durante una entrevista televisiva.

Al profundizar sobre esa idea de “demolición”, argumentó que el kirchnerismo dejó una estructura económica e institucional deteriorada que primero debía ser desmontada antes de iniciar una etapa de reconstrucción. “Los argentinos querían una casa nueva, no un terreno vacío como queda después de una demolición”, ilustró. Desde esa mirada, insistió en que el PRO considera necesario acelerar una nueva fase política y económica: “Creemos que hay que acelerar un poquito más la construcción”.

Respecto al avance opositor para citar a Adorni al Congreso por las denuncias vinculadas a presunto enriquecimiento ilícito, uso de bienes estatales y gastos incompatibles con sus ingresos, De Andreis anticipó que el PRO no acompañará esa ofensiva parlamentaria. “Nosotros no vamos a acompañar”, afirmó. Como fundamento, señaló que ya existe una investigación judicial abierta y consideró que avanzar en el Congreso podría transformarse en una maniobra política. “Me parece que eso se presta más a un planteo kirchnerista o de generar daño en un momento donde, si la justicia está actuando correctamente y a una velocidad hiper razonable, no lo veo necesario”, sostuvo.

Pese a esa postura, coincidió con Patricia Bullrich en que Adorni debería anticipar la presentación de su declaración jurada y brindar explicaciones públicas más sólidas sobre su patrimonio. “Creo que Adorni es hoy más un obstáculo para el cambio en la Argentina que otra cosa”, afirmó. También dijo que le sorprendió “la falta de conexión con la realidad y la no dimensión del lugar que ocupa, del cargo, de que Adorni es el jefe de Gabinete”. Y agregó: “Si hay una tranquilidad tan grande, debería ser más sencillo de explicar”.

Durante la entrevista, De Andreis marcó diferencias con el estilo político del presidente Javier Milei, especialmente en relación al vínculo con empresarios y medios de comunicación. “No estamos de acuerdo con el ataque a ningún individuo, ni a los empresarios, ni al periodismo, ni al que piensa distinto. Las formas es algo en lo que claramente somos distintos con La Libertad Avanza”, expresó a Infobae.

Aun así, aclaró que esas diferencias no implican un rechazo al modelo económico impulsado por el Gobierno ni una defensa irrestricta del empresariado. “No necesariamente el sector privado siempre funciona bien. Hay que, desde el Estado, con reglas claras, velar por determinados monopolios y cuestiones como pasa en cualquier sociedad moderna, democrática y libre en el mundo”, señaló. Luego remarcó: “Eso no invalida los logros y no invalida que creemos, en cuanto a política pública respecto al rol del Estado y al rol del sector privado, con el presidente Milei”.

En otro tramo de la entrevista, De Andreis celebró una mayor participación política del empresariado argentino y cuestionó el histórico distanciamiento entre el sector privado y la discusión pública. “Al sector empresario a lo largo de la historia argentina siempre le faltó una cuota mucho más audaz, de presencia en la discusión política. Creo que hay un error histórico ahí de creer que la política iba por un carril y el empresariado iba por otro”, sostuvo.

Fernando de Andreis volvió a ponderar el rol de Mauricio Macri Fernando de Andreis volvió a ponderar el rol de Mauricio Macri Marcos Garcia / Mdz

También reconoció el deterioro social y laboral que atraviesa parte de la población. “Hay muchos argentinos que cada vez más les está costando llegar a fin de mes. Eso es indiscutible y el empleo está sufriendo”, admitió. Sin embargo, defendió algunos resultados económicos de la gestión libertaria y recordó la situación inflacionaria heredada a fines de 2023. “Al fin del 23 la inflación iba arriba de mil, dos mil por ciento anual, era un disparate, estábamos al borde de una hiper. Y hoy eso se controló, no explotó”, afirmó.

Consultado sobre la reciente marcha universitaria, De Andreis explicó que decidió no participar por considerar que la protesta terminó alineada con sectores kirchneristas. “Ante la duda, nunca con el kirchnerismo. Ayer fue una marcha que terminó siendo cooptada por el kirchnerismo”, sostuvo. De todos modos, rechazó cualquier acusación contra el PRO vinculada al incumplimiento de leyes o fallos judiciales. “No hay ninguna posibilidad que nos endilguen al PRO el no cumplimiento de la ley”, comentó, y recordó que durante el gobierno de Macri se acataron decisiones judiciales incluso en escenarios desfavorables. “Ese nos hirió casi de muerte. Lo cumplimos igual”, concluyó.