Jorge Rial fulminó a Susana Giménez y a un famoso periodista: "Anda a poner la dentadura en un vaso"
Tras las críticas de Rial a Giménez por el error que tuvo la diva en los Premios Martín Fierro, un reconocido comunicador salió a defender a Susana y Jorge fue letal a la hora de responderle.
Es de público conocimiento la enemistad entre Jorge Rial y Susana Giménez. En varias ocasiones, el periodista ha criticado sin filtros a la famosa conductora, y esta semana, tras los Premios Martín Fierro, volvió a disparar contra la diva.
El motivo fue un error durante la premiación: al nombrar a Luck Ra, Susana lo llamó "Ruckrau", un momento que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.
Esto fue lo que dijo Jorge Rial sobre Susana Giménez
Rial no dejó pasar la situación y fue contundente con su crítica: "Me cansó este jueguito de hacerse la estúpida y que le perdonamos todo. Es una pleitesía de que se le dan premios constantemente y no hace un carajo, se rasca la argolla todo el tiempo, no le gusta laburar porque es una vaga".
La polémica se amplió cuando el periodista Gustavo Noriega intervino desde su cuenta de X (@Gus_Noriega) con un mensaje a favor de Giménez: "¡Tiene 81 años! Déjala en paz".
Lejos de suavizarse, Rial respondió nuevamente, ahora también contra Noriega: "Olvídate. No jodo más a la diva de los 81, evasora de impuestos, compradora de autos truchos para discapacitados y enriquecida a base de un juego con una fundación dedicada a los niños carenciados. Ahora anda a poner la dentadura en un vaso con Corega".