Jorge Rial fulminó a Susana Giménez y a un famoso periodista: "Anda a poner la dentadura en un vaso"

Tras las críticas de Rial a Giménez por el error que tuvo la diva en los Premios Martín Fierro, un reconocido comunicador salió a defender a Susana y Jorge fue letal a la hora de responderle.

Es de público conocimiento la enemistad entre Jorge Rial y Susana Giménez. En varias ocasiones, el periodista ha criticado sin filtros a la famosa conductora, y esta semana, tras los Premios Martín Fierro, volvió a disparar contra la diva.

El motivo fue un error durante la premiación: al nombrar a Luck Ra, Susana lo llamó "Ruckrau", un momento que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Video: Intrusos (América TV) / Radio 10

Rial no dejó pasar la situación y fue contundente con su crítica: "Me cansó este jueguito de hacerse la estúpida y que le perdonamos todo. Es una pleitesía de que se le dan premios constantemente y no hace un carajo, se rasca la argolla todo el tiempo, no le gusta laburar porque es una vaga".

La polémica se amplió cuando el periodista Gustavo Noriega intervino desde su cuenta de X (@Gus_Noriega) con un mensaje a favor de Giménez: "¡Tiene 81 años! Déjala en paz".