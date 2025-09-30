Jorge Rial fulminó a Susana Giménez tras el blooper en los Martín Fierro: "Es una vaga, se rasca la..."

Tras el error que cometió la diva en la famosa entrega de los premios, el reconocido conductor no dudó en disparar toda su artillería pesada contra ella.

El reciente premio Martín Fierro a “Mejor conducción femenina” en la televisión abierta, que coronó una vez más a Susana Giménez, no solo trajo consigo el reconocimiento a su trayectoria sino también una inmediata y furiosa reacción. La diva de los teléfonos protagonizó un momento que no pasó desapercibido al equivocarse con el nombre de un artista urbano durante su discurso de agradecimiento, un blooper que para muchos puede ser perdonable dada su figura, pero que para Jorge Rial fue la gota que rebalsó el vaso, quien arremetió contra ella calificándola de “vaga” que “se rasca todo el tiempo”.

La confusión se dio al aire de la gala, mientras Susana agradecía su galardón. En un intento por mostrarse actualizada con las nuevas generaciones musicales, la conductora mencionó a figuras jóvenes, pero falló al nombrar a Luck Ra. “El año pasado conocí gente de la música nueva, como María Becerra, Nathy Peluso y (...) ¿Ruckau?”, expresó anoche la Su, mientras recibía el premio que la identificó nuevamente como la mejor presentadora del país. Este traspié sirvió como punta de lanza para la crítica del exconductor de Intrusos (América TV).

El blooper de la diva causó el fuerte descargo del periodista Un día después de la premiación, la respuesta de Jorge Rial fue implacable en declaraciones radiales. Lejos de defender el carisma de la diva, el periodista fue lapidario: “Me cansó este jueguito de hacerse la estúpida y que le perdonamos todo. Es una pleitesía de que se le dan premios constantemente y no hace un carajo, se rasca la argolla todo el tiempo, no le gusta laburar porque es una vaga”. Además, Rial también cargó contra el último proyecto televisivo de Giménez, apuntando que: “El programa de mier* que hace, LOL, es uno de los peores programas que vi en mi vida. Mal conducido por ella, no tiene idea de lo que hace, nada de lo que hay en ese programa es bueno”.

La furia de Jorge Rial contra Susana Giménez tras el error de la diva en los Martín Fierro Jorge Rial apuntó contra Susana Giménez tras equivocarse el nombre de Luck Ra en los Martín Fierro Jorge Rial apuntó contra Susana Giménez tras equivocarse el nombre de Luck Ra en los Martín Fierro. Video: Intrusos (América TV) / Radio 10

El padre de Morena Rial no se quedó solo en el blooper y la calidad del programa, sino que profundizó en una crítica más dura sobre el rol de la diva en los medios. Para él, Susana “habla mal del país todo el tiempo” y reprochó la actitud de la prensa. “El periodismo está en una etapa de rendición de pleitesía a estos dinosaurios. No podés subir y decir ‘Ruckau’, no lo nombres y listo. Susana ya no es más divertida, me causa menos gracia que un desalojo”, sentenció el comunicador, visiblemente molesto por la reverencia que, a su entender, se le profesa a la figura de Giménez.