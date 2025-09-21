Jorge Rial le confesó a Viviana Canosa detalles íntimos de su presente sentimental y reveló cómo lo "levantó" su novia 31 años menor

El conductor se sinceró sobre cómo empezó su historia con María del Mar Ramón, la escritora colombiana con la que está en pareja desde hace más de tres años.

Desde hace poco más de tres años, Jorge Rial está en pareja con María del Mar Ramón, una escritora y antropóloga colombiana que ha acompañado al conductor en momentos tan difíciles como el del ataque cardíaco que sufrió en 2023, que lo llevó a una internación de urgencia en la ciudad de Bogotá. Y ahora, en diálogo con Viviana Canosa, el periodista confesó detalles íntimos de su presente sentimental y reveló que fue su novia quien lo "levantó" para dar el puntapié inicial a la relación.

"Mi pareja María tiene 32 años. Me levantó ella, me buscó ella", comentó Rial en confidencia con Canosa en El bulo de Viviana (Carnaval Stream). Luego, ante la curiosidad de la conductora sobre si a su colega no le parece mucho la diferencia de edad, ya que él tiene 63 años, el comunicador explicó: "No, acá está la diferencia de edad (señalando su cabeza), no en el cuerpo. Y ella es una chica muy madura, además es una escritora".

Tras expresar la admiración que siente por su compañera sentimental, Jorge Rial le remarcó a Viviana Canosa: "Me gusta lo que hace, es antropóloga. Además, no tiene nada que ver con este medio, no tiene nada que ver con mi mundo. No me necesita para nada, ya es independiente".

Jorge Rial le contó a Viviana Canosa el origen de su actual relación de pareja Jorge Rial le confesó a Viviana Canosa detalles de su presente sentimental

Entonces, cuando Canosa quiso saber cómo fue que la pareja de Rial "levantó" al comunicador, él contó sin pudor: "Muy simple. Después de una nota que me habían hecho en Infobae, donde yo había dicho que no estaba ni para un café, un día me encuentro con un mensaje de ella. No había nunca interactuado con ella, como sabía quién era, entonces un día me levanto y me encuentro con un mensaje que decía '¿ni para un café?'".