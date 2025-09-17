La filosa reacción de Jorge Rial cuando Alejandro Fantino habló de quienes piden que el peronismo baje a Javier Milei

Jorge Rial y Alejandro Fantino protagonizaron un tenso contrapunto este lunes en Cónclave (Carnaval Stream), cuando la figura de Neura le preguntó tanto a su colega, como a Fabián Doman y Viviana Canosa, si quieren que Javier Milei termine su mandato.

"Queremos que termine, y no queremos que termine antes", sostuvo categórico Doman. En tanto que Canosa sumó: "No somos golpistas". Por su parte, Rial fue un poco más allá y retrucó sobre la turbulencia política que atraviesa Milei : " ¿Sabés quién quiere que no termine? Muchos de los que están alrededor de él, y algunos muy cercanos, creo que no quieren que termine".

Entonces, Alejandro Fantino enfatizó: "Yo lo que planteo es que cuando se termina un mandato antes de tiempo, generalmente los muertos no los ponen los que deciden que termine antes el mandato, los pone la gente de a pie".

Acto seguido, el periodista arremetió contra una reciente nota editorial en la que Joaquín Morales Solá sugirió un inminente final del mandato de Javier Milei . "Viene pidiendo en las últimas columnas abiertamente que el peronismo haga lo que tiene que hacer... Ojo que si esto se termina antes, no quedar pegados con eso porque va a correr mucha sangre si eso pasa. Ojalá que no", advirtió Alejandro Fantino sobre su colega de La Nación, y extendió el consejo a sus compañeros de Cónclave de no sumarse a ese tipo de lineamientos.

Entonces Jorge Rial reaccionó: "El peronismo lo que sabe hacer es ganar y perder elecciones. Se presenta a todas las elecciones el peronismo. Los golpes de Estado acá pasaron por el poder económico, en su momento por los milicos".

En contrapunto, Fantino de inmediato deslizó: "¿Alfonsín cómo se fue?". A lo que Rial retrucó: "Se fue antes porque fue un desastre, pero no se fue por un golpe". En ese momento, el comunicador afín al oficialismo recordó la cantidad de paros que le hicieron al mandatario radical, y también preguntó sobre quién tomó el poder cuando se fue Fernando de la Rúa. Sobre esto último, el conductor opositor disparó: "El que tuvo huevos, Duhalde. Pasaron cinco presidentes antes y se fueron todos. El único que tuvo huevos para tomarlo fue Duhalde".

Por último, Jorge Rial volvió a remarcar: "El peronismo lo que sabe hacer es ir a elecciones, perderlas y ganarlas". Luego, mirando fijo a Alejandro Fantino planteó: "¿Hacer paros te parece que es un golpe? Es un derecho que tenés... Estamos confundiendo las cosas, porque parece que protestar en las calles o que un periodista pueda opinar, es golpista, y no, es parte de la democracia... A Alberto Fernández le pidieron ocho juicios políticos, y no pasó nada, se fue cumpliendo el mandato. Se fue de manera lamentable, fue un Gobierno lamentable".