La artista dialogó con el periodista Guillermo Barrios luego del fuerte momento que pasó en el Movistar Arena.

Catherine Fulop fue la protagonista sin lugar a dudas del show que brindó Erreway en el Movistar Arena de Buenos Aires. La actriz vivió un momento de mucha tensión en el escenario cuando salió a saludar a los miles de fanáticos y a participar del espectáculo junto a Camila Bordonaba quien llevaba adelante el papel de la hija de Cathy en la famosa y recordada serie.

La artista venezolana dio un paso en falso, se tropezó y cayó del escenario. Inmediatamente, las risas pasaron a silenciarse hasta que pudieron ver que Fulop volvió a subirse al escenario como si nada pasaba y se fundió en un abrazo con Camila Bordonaba y por supuesto, comentó: "Por suerte estoy viva".

Posteriormente, al show, el periodista Guillermo Barrios e contactó con ella y llevó tranquilidad: "Hola corazón, Guille. Yo ya estoy camino a mi casa, estoy super bien por suerte, me fueron agarrando ángeles", comenzó diciendo. Luego, subrayó que "no terminé en el piso, no sé... Yo me agarré de un monitor y se ve que no se si era por el cable que fui cayendo en cámara lenta".

Video: Catherine Fulop rompió el silencio tras la caída en el show Catherine Fulop rompió el silencio tras la caída en el show de Erreway: cómo se encuentra

"Ahora no me duele nada, te lo juro. Yo siento que levanté las piernas, pisé el piso y me levanté y seguí todo normal", comentó Catherine en otra parte del audio. También dejó en claro que se encontraba muy feliz por formar parte del show y compartir junto a Camila el espectáculo que, por suerte para ella, solo fue un susto.