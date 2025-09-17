La filosa advertencia de Mario Pergolini a Javier Milei tras la cadena nacional: "Si Cristina te dice que..."

El periodista reaccionó al posteo de Cristina Fernández de Kirchner contra Milei y aconsejó al presidente de la Nación Argentina.

Mario Pergolini habló sobre la cadena nacional de Javier Milei y el posteo que le hizo Cristina Fernández de Kirchner al presidente.

El martes, en el programa conducido por Mario Pergolini, Otro Día Perdido, no dejaron pasar la cadena nacional de Javier Milei y, en este sentido, mencionaron el mensaje que Cristina Fernández de Kirchner lanzó en su cuenta de X contra el presidente de la Nación Argentina.

"Después de la cadena nacional de ayer, en la que Milei sorprendió por su tranquilidad, la que no estuvo tan tranquila fue Cristina, que enseguida se fue a twitear. Se ve que estaba esperando a Guido Kazcka y se tuvo que clavar con la cadena nacional", bromeó Mario Pergolini.

Cristina Fernández de Kirchner X La publicación que hizo Cristina contra Milei. Captura de pantalla X @CFKArgentina

Agustín “Rada” Aristarán, por su parte, evitó leer todo el posteo de la expresidenta, pero rescató una frase: "Una verdadera bomba de tiempo… el tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111".

Acto seguido, el conductor lanzó una advertencia con ironía: "Ojo, Milei, porque si Cristina te dice que algo va a explotar, es cierto. Ella hace un montón de explosiones. Le explotó el dólar, la energía, la inflación, los subsidios, el choreo de Lázaro Báez. Tiene un montón".