"Hay una herida por cerrar": Gustavo Cordera rompió el silencio sobre la polémica que marcó su carrera

Como invitado en Otro día perdido, Gustavo Cordera aprovechó la ocasión y se disculpó ante todo por lo que habló en 2016.

En el año 2016, Gustavo Cordera fue invitado para brindar una charla en una escuela de periodismo y, como siempre sincero, reveló unas frases que luego provocaron que su cancelación sea inmediata. A casi una década de ese momento, el cantante apareció en el programa de Mario Pergolini y no perdió la oportunidad de hablar al respecto.

gustavo cordera (1) Cordera reflexionó sobre sus dichos de 2016 en Otro día perdido. Captura Eltrece

El recuerdo de un duro momento para Gustavo Cordera La mea culpa estuvo muy alejada de Cordera durante todos estos años, pero en una situación como la actual donde decir lo incorrecto frente a las cámaras o un gran grupo es mucho más polémico, decidió reflexionar al respecto. Esta vez, sus palabras resonarían más que nunca y él lo supo, por eso eligió hablar en Otro día perdido sobre las polémicas frases dichas en el año 2016.

El audio de los polémicos dichos de Gustavo Cordera

Para comenzar, Gustavo Cordera dijo: “Quería aprovechar este momento que es un momento importante porque tu programa lo ven en todo el mundo. Así que aprovecho este momento. Hay una herida por cerrar y quiero hacerlo hoy porque es muy importante para mi decirlo”. Haciendo cuentas de que ya pasó casi un año de ese terrible momento, aseguró que tuvo "la mala fortuna y la desgracia de haberme equivocado, dije algo en un momento histórico"; luego pidió disculpas públicamente por haber lastimado a mucha gente: "quiero cerrar esa herida definitivamente".