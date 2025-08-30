Así fue el gran homenaje que Mario Pergolini y Tiago PZK le hicieron al tango en Otro día perdido

Mario Pergolini y el equipo de Otro Día Perdido salieron a las calles de Buenos Aires para un homenaje sin precedentes. Frente al icónico Obelisco, montaron un show que combinó la música en vivo, el baile de 22 parejas del Mundial de Tango y la presencia de Tiago PZK , en una noche donde el ritmo del 2x4 fue el gran protagonista.

La noche del 29 de agosto, el corazón de Buenos Aires latió al ritmo del 2x4. En un inesperado giro televisivo, Mario Pergolini encabezó un homenaje al tango frente al Obelisco, transformando la Plaza de la República en un escenario al aire libre. La iniciativa del conductor y el equipo de Otro Día Perdido no pasó desapercibida y se convirtió en uno de los eventos culturales más comentados de la semana.

La puesta en escena fue un espectáculo imponente que combinó música en vivo, baile y una energía que contagió a todos los presentes. El homenaje tuvo como protagonista a Tiago PZK , que se animó a sumarse a la movida tanguera, en un gesto que unió a dos generaciones y dos géneros musicales, el urbano y el 2x4.

El show contó con la participación de Thiago PZK y 22 parejas de bailarines del Mundial de Tango.

El show contó con la participación de 22 parejas de bailarines que formaron parte del último Mundial de Tango, un detalle que elevó la calidad del evento y lo convirtió en una verdadera fiesta para los amantes del género. La música estuvo a cargo de la Orquesta Ensamble 440, dirigida por Nacho Mandrafina, que le puso toda la potencia y el color a la noche.

pergolini tiago tango Pergolini se sumó al tango en su programa en El Trece. Captura El Trece

El público se acercó espontáneamente al centro porteño y se encontró con un espectáculo único, vibrante y lleno de identidad argentina. Los aplausos y ovaciones no tardaron en llegar, en una noche donde el tango fue el gran protagonista y demostró que sigue más vivo que nunca en el corazón de los argentinos.