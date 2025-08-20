Mario Pergolini cruzó a Javier Milei tras el fallo judicial: "Ofrecer contenido erótico"

El conductor arrancó Otro día perdido refiriéndose a la decisión que tomó la Justicia con el posteo que hizo Milei contra Ian Moche.

Mario Pergolini comenzó muy filoso la emisión del martes de Otro día perdido. En los primeros minutos del programa, el periodista se refirió a la decisión que tomó la Justicia en el caso de Ian Moche contra Javier Milei.

"Tengo nueva sección: impunidad tuitera", comenzó diciendo Agustín "Rada" Aristarán; a lo que el conductor respondió: "Sí, esta es rarísima. La verdad es rara por donde se mire".

javier milei La Justicia falló a favor del presidente de la Nación Argentina. "La Justicia le dio la razón al 'Javo' Milei y no deberá borrar el tweet contra Ian Moche", contó el periodista.

En ese sentido, Pergolini agregó: "El presidente había acusado al divulgador sobre autismo y discapacidad de formar parte del lado de los kukas. Recordemos que el nene es autista, es muy chico, y su familia solicitó que por favor Milei borrara ese tweet, porque era estigmatizante, no tenía sentido".

Esto fue lo que dijo Mario Pergolini en Otro día perdido sobre Javier Milei Mario Pergolini Habló Sobre La Decisión Que Tomó La Justicia Con Javier Milei Por El Caso De Ian Moche "Sin embargo, fueron a la Justicia y el juez dijo que la cuenta de X del presidente de la Nación 'no es una cuenta de comunicación oficial' y 'que no le cabe entenderlo como un acto estatal lo que escribe ahí, sino como una apreciación personal'", comentó el conductor.