Aníbal Uríos: "El 7 de septiembre es la última elección que vamos a ver de la vieja política"

Las próximas elecciones legislativas marcarán un antes y un después en la política Argentina. El consultor y analista político Aníbal Uríos , director de DC Consultores, en el ciclo de entrevistas MDZ , entre otras cosas, dijo que el peronismo le habla a un votante extinto; que Kicillof perdió la oportunidad de ser la renovación del peronismo; que el éxito de sus encuestas se basa en buscar con preguntas raras sacar lo que no se ve; y que hoy el electorado esta 10 pazos por delante de los políticos.

- Aníbal desde que empezaste a medir primero en la ciudad de La Plata, con una encuesta muy chiquitita y después fuiste encuestando en otros municipios y otras provincias venís acertando en todas las elecciones. ¿Cuál es tu metodología para no pifiarla?

-Es verdad, estamos en todo el país, medimos en toda la provincia y en todos los municipios, eso marca que de alguna manera nuestro método funciona. El método es primero centrarnos mucho en el cuestionario y trabajarlo en cuanto a la búsqueda no de lo visual y evidente, sino de todo lo que no se ve, que no te dicen y tratar de jugar con ese tipo de preguntas totalmente dislocadas y raras que nos fueron dando muchos elementos para entender a el elector.

- Es mucho más cansador, pero más enriquecedor porque no solo da más datos en el papel, sino también en el ida y vuelta cuando uno participa en la encuesta. Yo trato de ir, y poder charlar un rato con la gente. Como decía un gran colega que me enseñó mucho de esto, para ser consultor te tiene que haber mordido un perro haciendo encuestas. Así que también vuelvo a caminar, me vuelven a correr los perros, pero ese ida y vuelta es lo que a nosotros nos hace entender por dónde va el electorado que después se ve reflejado en las elecciones .

- Vos recién dijiste algo clave: entender para dónde va el elector. Y me tengo que meter de lleno en las elecciones de medio término, tanto en la provincia de Buenos Aires como en las nacionales. ¿Le alcanza a Javier Milei con haber domado la inflación para ganar las elecciones?

- Es un gran tema el económico; siempre es la brújula de cualquier persona que esté en cualquier lugar de la Argentina. Pero hay una connotación un poco más profunda que tiene que ver con algo que rompió Javier Milei en la sociedad, que es que los políticos no cumplían con lo que decían. Ese es el mérito que hoy está evaluando mucho la gente de Javier Milei, lo que dijo lo está cumpliendo; nos guste o no nos guste. Creo que ese es el valor agregado, además de lo que está logrando en materia económica, y lógicamente para la gente es el comienzo. Y esa es la gran expectativa y esperanza de que muchas cosas tienen que venir en la Argentina. Lógicamente alimentado que del otro lado está la vieja receta, los viejos manuales que la gente ya entendió.

- Y, en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo se traslada eso a la madre de todas las batallas?

- Nosotros largamos una encuesta de provincia de Buenos Aires. Lo charlamos mucho porque es muy difícil medir la provincia; tenés una idiosincrasia totalmente distinta yéndote de 50 a 60 kilómetros para uno u otro lado; yo vengo de La Plata y somos distintos a muchos municipios; las secciones son distintas. Es muy difícil encontrar ese camino conductor. Podes ver números globales, yo te diría que en un gran porcentaje hay una idea de cambio de rumbo a nivel provincia; pero por ahí te apartas y te vas a 300 kilómetros y te dicen: "Con el intendente estoy bárbaro", y quieren continuidad. Ahí hicimos foco en la encuesta para ver si podíamos tener un número global.

- ¿Qué te dio?

- Nos dio cinco puntos arriba La Libertad Avanza en toda la provincia de Buenos Aires. Hicimos tres preguntas que nos llevaban a eso, a ver el número cautivo que tiene el peronismo y el número que anda fluctuando para ver qué herramienta utiliza para que esto siga o no continúe. En cada pregunta que hicimos, era entre 33 y digamos- para ser generosos- 38 puntos es lo que tiene el peronismo que no puede pasar de esa barrera. Y tenés un 62% que quiere cambiar, que quiere otro camino; lógicamente algunos no irán a votar, otros se inclinarán por un partido vecinal y otros por La Libertad Avanza. Por eso es que hay una gran ensalada del otro lado, al no estar tan polarizado.

- La pregunta que cae ahora, ¿Milei le va a terminar poniendo en estas elecciones la tapa al cajón del kirchnerismo?

- Creo que el kirchnerismo se puso solo la tapa del cajón. Lo vengo diciendo hace un montón y no quieren ver la realidad porque no les conviene, en el kirchnerismo están acostumbrados a hacer una versión de la política que está terminada. Le voy a robar la frase a otro consultor que dijo “Le hablan un ciudadano que ya no existe”. Tienen datos para cambiar, pero se ve que les gusta el viejo esquema con el que logran 33 a 38 puntos y no más que eso.

- ¿Cómo crees que van a jugar los intendentes peronistas? Van a acompañar a Kicillof o le van a soltar la mano después que La Cámpora y el Frente Renovador fueron los ganadores en el cierre de listas por sobre los intendentes que apoyaban a Kicillof

- Kicillof tuvo la oportunidad, no quiere decir que no la tenga, pero tuvo la oportunidad de mostrar ser la renovación. El Movimiento Derecho al Futuro podría haber sido lo nuevo, podrían haber tenido una muy buena impronta en septiembre dejando una mirada mucho distinta no solo para octubre sino para el 2027. No sé por qué no lo hizo, el camino le decía a Kicillof es por acá y el opto por el consenso más que por la pelea. No creo que el consenso le dé buenos resultados. Ahora habrá que ver que hacen los intendentes el 8 de septiembre. Ese es el problema, ¿qué hacemos?. Ya está, ya jugué mi partido, la final. Y me parece que el otro partido, el de octubre no les interesa.

- ¿Ves ambiente electoral para el 7 de septiembre?

- No nada, en las encuestas que estamos haciendo en el interior de la provincia da que un 50% todavía no definió el voto y falta menos de un mes. Lo va a definir ahí o no irán a votar.

- ¿Cómo ves a la avenida del Medio con Somos Buenos Aires?

- No la veo mal, puede tener futuro si siguen trabajando esa idea para adelante; muchas veces se arma algo con una elección y después no continúa. Yo creo que si continúan esta idea para el 2027 pueden tener otra performance electoral. Ahora hay un choque de modelos, no entra en la visión de la gente pensar una alternativa. Lo que le digo a todos los políticos es que la gente está diez pasos adelante de ustedes. Ya no necesitan esa sobreactuación que le venden algo. La gente quiere claridad, que les digan hacia dónde vamos. Ni siquiera convencerlos, esta es la idea y sé cómo hacerlo.

- Esta bueno eso que decís que la gente está diez pasos adelante de los políticos. Es como que se terminó la vieja política. ¿Qué va a pasar con el clientelismo que suele tener el peronismo en la provincia de Buenos Aires?

- Va a mutar. Es más, creo que el 7 de septiembre es la última elección que vamos a ver de la vieja política, la territorial. Me parece que esta es la última y por eso queríamos tirar algo, estar presente también, porque me parece que ya a partir del 8 de septiembre empieza una nueva versión de la política argentina. Hay que ver qué partido se sube a ese nuevo y quién queda en el pasado.