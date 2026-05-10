Arde el peronismo: la durísima sanción del PJ contra 10 afiliados kirchneristas

El Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista (PJ) de Mendoza aplicó una dura sanción contra un grupo de afiliados que pertenecen al sector interno del kirchnerismo y que compitieron por afuera del justicialismo en las elecciones municipales de febrero. Se trata de 10 militantes que fueron inhibidos para ocupar cargos partidarios e inhabilitados para ser candidatos a cargos electivos por 3 años.

Entre los sancionados se encuentran exconcejales y dirigentes que responden a la conducción de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, quienes en las elecciones departamentales desdobladas de febrero compitieron como candidatos a ediles o convencionales de San Rafael por las listas Frente Patria y San Rafael Futuro.

Estos 10 afiliados fueron sancionados por el Tribunal de Disciplina del PJ. La resolución expresa que fueron responsables de una falta grave sancionada por la Carta Orgánica del partido al “haberse postulado, integrado y/o acompañado públicamente como candidatos en las listas del Frente Patria para las elecciones municipales celebradas el 22 de febrero de 2026 en la Provincia de Mendoza, sin contar con la autorización del Congreso Provincial”.

El dirigente kirchnerista de San Rafael, Nadir Yasuff, es otro de los sancionados.

La sanción consiste en una inhibición para ocupar cargos partidarios por 3 años y la inhabilitación para ser precandidatos y/o candidatos a cargos públicos electivos en representación del Partido Justicialista o de las alianzas o frentes electorales que conforme el partido también por un plazo de 3 años.

Arde la interna del PJ

Esta dura sanción del Tribunal de Disciplina del PJ se da en medio de un quiebre interno en el peronismo mendocino. El sector kirchnerista que lidera la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti está distanciado de la actual conducción del PJ y en las elecciones desdobladas de febrero confirmó el quiebre presentando listas propias de concejales en los departamentos de Luján, Rivadavia y San Rafael.

Las peleas internas y cortocircuitos entre la cúpula del PJ y La Cámpora vienen desde hace tiempo pero en el último año se intensificaron.

Para las elecciones legislativas del 2025 se logró un acuerdo de unidad entre ambos sectores, pero la convivencia duró apenas unos meses y terminó explotando hacia fin de año, con el cierre de listas para las elecciones municipales desdobladas de febrero.

Desde el kirchnerismo advirtieron que quedaron afuera de la discusión por lugares en las listas y decidieron romper e ir por afuera a las elecciones, presentándose con listas propias en tres departamentos.

Anabel Fernández Sagasti junto a Emir Félix, en otros tiempos. Foto: Facebook Anabel Fernández Sagasti Anabel Fernández Sagasti junto a Emir Félix, en otros tiempos. Foto: Facebook Anabel Fernández Sagasti

Paloma Scalco y Bruno Ceschín eran quienes encabezan la lista de concejales en Luján de Cuyo, mientras que Daniel Mazurenco Hipólito Martínez y Gisela Melanie Flores fueron candidatos a ediles en San Rafael.

En tanto, Nadir Yassuf, ex concejal sanrafaelino, y Mariela Herrera fueron candidatos a convencionales del departamento del sur, compitiendo directamente contra la lista encabezada por Emir Félix, actual presidente del PJ.

Luego de esa instancia, el grupo de afiliados peronistas fue denunciado internamente por ser candidatos o acompañado una lista que no estaba respaldado por el Congreso Provincial del PJ.

Este hecho se suma al quiebre de los bloques peronistas en la Legislatura días atrás. Los senadores kirchneristas Félix González y Omar Parisi y los diputados Lucas Ilardo y Lidia Quiroga abandonaron la bancada del PJ e hicieron en cada una de las cámaras el bloque Fuerza Patria.