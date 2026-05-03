Uñac se anota para 2027 y pide internas para ordenar al peronismo

El exgobernador de San Juan y actual senador nacional dijo que quiere competir por la Presidencia si reúne volumen político. También habló de Cristina Kirchner, de la interna del PJ y de su estrategia para recorrer el país.



Sergio Uñac decidió empezar a jugar en el tablero nacional del peronismo y dejó una definición que empieza a mover la discusión interna de cara a 2027. El exgobernador de San Juan y actual senador nacional admitió que quiere proyectarse como candidato presidencial, aunque ató esa posibilidad a la construcción de respaldo político, territorial y programático. “Si encuentro volumen y condiciones, por supuesto que me gustaría ser candidato a presidente”, afirmó Uñac, al marcar que ve una oportunidad en el nuevo escenario político argentino.

El disparador de esa definición fue el lugar que puede ocupar el peronismo después del triunfo de Javier Milei y ante la necesidad de ordenar una oposición competitiva. Uñac sostuvo que el PJ debe dejar de esperar los tiempos del Gobierno y anticiparse con reglas claras para resolver su conducción. En ese sentido, planteó que “el peronismo está discutiendo nuevos liderazgos” y agregó: “La única manera de construir un liderazgo es a través de la participación, con el voto popular”. Para el senador, una interna abierta permitiría ordenar candidaturas, instalar nombres y obligar a cada sector a presentar propuestas.

El vínculo con Cristina Kirchner también apareció como uno de los puntos centrales de la entrevista. Uñac no se presentó como un dirigente bendecido por la expresidenta, pero tampoco como alguien bloqueado por ella. “No tengo el aval explícito y tampoco un veto”, dijo, y ubicó su eventual candidatura dentro de una discusión más amplia del peronismo. En esa línea, buscó despegarse de una confrontación personal con Axel Kicillof o con otros referentes del espacio: “No es en contra de alguien. El peronismo es amplio y puede proponer distintas ideas”.

A partir de ese diagnóstico, Uñac empezó a mostrar señales concretas de construcción nacional. Alterna su agenda entre San Juan y Buenos Aires, mantiene reuniones con dirigentes políticos, sindicales y empresariales, y prepara recorridas por distintas provincias para aumentar su nivel de conocimiento fuera de su distrito. El exmandatario considera que, si las PASO se eliminan o se modifican, el PJ deberá encontrar otro mecanismo de legitimación. Por eso propuso “darle un matiz de modernidad” al proceso interno, con una interna abierta y por regiones, como forma de fortalecer democráticamente al partido.

El senador también vinculó su armado político con la necesidad de construir equipos técnicos y propuestas legislativas. Desde su banca en el Congreso, donde integra el bloque Justicialista, pretende impulsar iniciativas que expresen una plataforma alternativa al oficialismo nacional. “Hoy creo que sí hay una ventana, por mi experiencia, porque tengo el tiempo necesario para preparar equipos y armar la mejor plataforma para el país”, sostuvo Uñac. Su apuesta es combinar experiencia ejecutiva, presencia parlamentaria y una agenda federal capaz de disputar el centro político de la próxima elección.