Cómo se gestó la nueva alianza opositora del peronismo sin La Cámpora

El peronismo mendocino oficializó este jueves una alianza legislativa con los remanentes de La Unión Mendocina en el Senado provincial. El flamante interbloque Encuentro Mendocino fue presentado en sociedad este viernes, en la previa del discurso del gobernador Alfredo Cornejo ante la Asamblea Legislativa . Este acuerdo opositor apunta a trascender la esfera legislativa y convertirse en un frente electoral en 2027 y tuvo un factor clave para concretarse, que fue el alejamiento de los legisladores kirchneristas de la bancada del PJ.

Este jueves por la tarde se inscribió en el Senado provincial el interbloque Encuentro Mendocino, compuesto por los senadores del PJ y quienes quedaron del bloque de La Unión Mendocina, espacio que fundó Omar De Marchi en 2023 pero que fue perdiendo miembros desde ese entonces.

La nueva bancada opositora estará integrada por los peronistas Mauricio Sat, Adriana Cano, Luis Novillo, María Luz Llorens y Pedro Serra, además de Flavia Manoni, Ariel Pringles y Marcos Quattrini .

El interbloque nace a partir de la necesidad de lograr un mayor peso legislativo en un escenario donde la oposición quedó muy reducida en la Legislatura, tras el triunfo arrasador de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza en las últimas elecciones.

La intención es unificar posiciones y estrategias para las votaciones y las posturas respecto a los temas que impulse el oficialismo.

No obstante, en el horizonte aparece el objetivo de convertirse en un frente opositor que dispute las elecciones a la Gobernación en 2027. Así lo reconocen sus miembros que destacan que este fue el primer paso para esa construcción a mediano y largo plazo.

Según señalaron, las conversaciones entre ambos bloques comenzaron hace algunos meses y se intensificaron en el último tiempo con la proximidad de la renovación legislativa.

Asimismo, revelaron que un factor clave para que se concrete esta alianza legislativa fue el alejamiento de los senadores y diputados vinculados a La Cámpora, hecho que se confirmó días atrás durante la jura de los nuevos legisladores.

Los senadores Omar Parisi y Félix González y los diputados Lucas Ilardo y Lidia Quiroga decidieron romper con la bancada del PJ y conformar un nuevo bloque kirchnerista denominado Fuerza Patria.

La participación de legisladores en el bloque peronista era resistida por los dirigentes de La Unión Mendocina que no veían con buenos ojos la asociación que pudiera hacerse con el kirchnerismo.

La nueva alianza opositora y su proyección electoral

La presidenta del bloque del PJ, Adriana Cano, explicó los motivos que llevaron a la conformación del interbloque Encuentro Mendocino y resaltó que el objetivo es que se traduzca en una alianza electoral del peronismo con esos mismos espacios en 2027.

“Tiene que ver con el vacío de la defensa de los intereses de Mendoza. Priorizar a Mendoza la verdad que este gobernador hace mucho que no lo hace. Con sus acuerdos electorales a nivel nacional se ha acomodado de una forma donde primero está su interés partidario y no el de Mendoza”, manifestó la legisladora.

Respecto al futuro electoral de este espacio la dirigente peronista sostuvo que “estamos en el camino de un año pre electoral, hay que hacer debates, nosotros tenemos renovación de autoridades partidarias este año también”. “Vamos a seguir trabajando no solo con La Unión Mendocina sino con todos los legisladores que sientan que el interés de Mendoza está primero”.

Adriana Cano, bloque peronista Los integrantes del bloque peronista en el Senado Pedro Serra, Luz Llorens, Adriana Cano, Luis Novillo y Mauricio Sat, junto al presidente del PJ, Emir Félix.

“Vamos a ser una voz importante dentro del Senado de la provincia. Queremos priorizar a Mendoza. Estamos convencidos de que nadie representa los intereses de Mendoza y queremos hacerlo con más fuerza que nunca”, agregó.

Por otro lado, se refirió a la ausencia de legisladores de La Cámpora en el interbloque y resaltó que “nosotros no expulsamos a nadie”. “Ellos han tomado la decisión de hacer un bloque aparte con una agenda legislativa diferente a la que estamos asistiendo”, aclaró.

En el mismo sentido, planteó que “son todos compañeros respetables, pero no forman parte de este interbloque ni de las propuestas que estamos llevando adelante”.

Por su parte, el presidente del bloque La Unión Mendocina, Ariel Pringles, destacó que Encuentro Mendocino “es un espacio nuevo que está pensando y mirando a Mendoza, porque nos damos cuenta que en este nuevo proceso legislativo que empieza ahora era necesaria una voz en conjunto”.

“Había que marcar un proceso institucional hacia adelante con las coincidencias que venimos teniendo desde hace tiempo. Los socios del PJ han ampliado y han renovado muchísimo hacia adelante con este espacio. Entendemos que un socio tan importante como el PJ más La Unión Mendocina puede dar una voz de institucionalidad, unísona y ayudar al debate que tanta falta hace en la Casa de las Leyes”, concluyó.

Indiferencia kirchnerista

La noticia de la alianza legislativa entre el PJ y La Unión Mendocina fue recibida con indiferencia por parte del kirchnerismo mendocino, que le restó importancia al peso legislativo que pueda tener un interbloque.

En primer lugar destacaron que la figura del interbloque no tiene una relevancia significativa, ya que no está contemplado en el reglamento legislativo. A su vez, también le restaron importancia a la influencia que pueda tener la vicepresidencia del cuerpo.

Asamblea Legislativa lucas ilardo felix gonzalez Alf Ponce/MDZ

Asimismo, el diputado Lucas Ilardo afirmó que la interna entre los distintos sectores del peronismo es un “tema menor” y que “cada uno sabe lo que hace”.

Reconoció que hubo conversaciones para formar parte del mismo bloque peronista pero que finalmente terminaron alejándose y formando Fuerza Patria y responsabilizó al presidente del PJ, Emir Félix, de la ruptura.

“Sí hubo charlas, pero el presidente del partido decidió que no estuviéramos y sumó tres legisladores y perdió cuatro, clarita la cuenta”, lanzó a modo de chicana el dirigente kirchnerista.