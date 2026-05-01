Cornejo hizo un "balance selectivo" de su gobierno, anunció obras y pidió entrar en una "nueva fase" para Mendoza

Alfredo Cornejo habla ante la Asamblea Legislativa y sigue batiendo su propio récord, pues es la séptima vez que lo hace; la tercera de su segunda gestión. Alfredo Cornejo llegó solo a la Legislatura, pocos minutos antes de las 10 de la mañana. Algunos pocos militantes, muchos carteles y la policía lo esperaban en la puerta. Casi como un trámite, saludó a las autoridades legislativas que lo esperaban en la puerta e ingresó.

"Bienvenido a esta casa señor Gobernador", dijo Hebe Casado cuando Cornejo ingresó al recinto. Antes del discurso hubo un gesto que conmovió: el coro de la Legislatura cantó canciones de los Enanitos Verdes y se reprodujo un audio de Felipe Staiti, el guitarrista que falleció el 13 de abril pasado. Hebe Casado habló antes y luego de los saludos mencionó un tema incómodo: los mendocinos que migran porque no hay trabajo en Mendoza, la provincia que gobierna el frente del que es parte Casado. "No queremos que tengan que irse", dijo.

Cornejo comenzó su discurso saludando a los trabajadores, como era de rigor hacer, y potenció el valor del trabajo y la necesidad de que haya "reglas claras". "Todos sabemos, aunque no siempre lo admitimos, que se necesita un contexto de racionalidad económica", dijo. "Argentina asiste a un cambio de modelo que Mendoza viene orgullosamente acompañando", dijo Cornejo al avalar la gestión de Milei. "Sabemos que en este momento de desafíos cruciales el esfuerzo de la gente está siendo enorme. Las tenciones hacia esa transición impactan en un tejido social ya fragilizado por décadas de crisis. Quiero subrayar que el esfuerzo de la gente no puede ser una variable más, sino el punto de partida de cada decisión", dijo.

CORNEJO EN ASAMBLEAS LEGISLATIVAS Rodrigo D ´Angelo - MDZ

Como suele remarcar, el Gobernador puso de ejemplo a Mendoza en el contexto nacional. Y puso a la obra pública provincial como eje. "La obra pública provincial alcanza el 14,5% de los gastos, un récord", remarcó. No explicó Cornejo que esa inversión se debe al aporte extraordinario del Fondo de Resarcimiento, los 1023 millones de dólares de los que dispone el Gobierno. De la misma manera, dijo que bajó la presión fiscal de la Provincia. La mención no es casual, pues en los últimos días hubo reclamos de sectores productivos por los problemas económicos que atraviesan. "Vamos a avanzar con reformas", dijo Cornejo, y reiteró que destinarán fondos para subsidiar tasas y que ampliarán fondos para garantías de las PYMES.

El Gobierno confirmó que eliminará el Fondo para la Transformación y Crecimiento y crea la Dirección de Financiamiento Productivo, bajo la órbita de Hacienda y Producción. Esa medida ya se rumoreaba por la falta de recursos del Fondo. También anunció la reorganización del Instituto de Juegos y Casinos. Es decir, el organismo que gestiona y controla el juego en la Provincia.

Más trenes

El Fondo de Resarcimiento fue otro de los ejes. "Permite financiar las obras de hoy y de las próximas generaciones", dijo. "Más de 60 obras responden a esta concepción", aseguró, al referirse al sistema de repago o recupero de la inversión. Allí, aseguró que más de 90 empresas se presentaron a las licitaciones y que el 74% de las adjudicaciones se hicieron por debajo de los presupuestos oficiales. "Esta gestión dejará 434 kilómetros de caminos renovados en óptimas condiciones", agregó Cornejo. Entre las obras detalladas están el Acceso Este, el Acceso Sur y la 143. "Quiero anunciar además una nueva intervención en la ruta 40, el puente en Aristóbulo del Valle en Godoy Cruz, con una inversión de 5 millones de dólares", anunció.

Asamblea Legislativa policia

En ese capítulo Cornejo enumeró obras que ya están en ejecución. En esa enumeración mencionó el tren de cercanía, que unirá el Este con el Gran Mendoza. Allí, anunció que Se hará la obra por 196 mil millones de pesos y tendrá 12,6 kilómetros más y que atravesará Maipú y llegará a Luján de Cuyo. El tren tendrá 45 kilómetros con 19 paradores. La red de trenes de Mendoza tendrá en total 80 kilómetros, con el metrotranvía y el tren de cercanía. "Originalmente llamamos a licitación con un presupuesto oficial de casi 202.000 millones de pesos y una extensión de 33 km de vía, que iniciaba en Junín, pasando por Palmira y concentraba su mayor desarrollo en Maipú. Sin embargo, y si de procesos competitivos hablamos, hoy podemos anunciar con satisfacción que, por casi 196.000 millones de pesos, es decir, una suma significativamente menor a la del monto del presupuesto oficial actualizado, construiremos 12,6 km más, que hará que ahora atraviese todo Maipú y llegue a Luján, totalizando así 45 km, con 19 paradores y estaciones", dijo Cornejo.

La vivienda es una de las demandas más complejas. Cornejo mencionó algunas de las obras ejecutadas. "Durante 2025 entregamos 2.435 soluciones habitacionales y en lo que va del año2026 ya hemos entregado 688, alcanzando 5.198 desde el inicio de la presente gestión. Actualmente hay 2.183 viviendas en ejecución y vamos a iniciar 168 nuevas casas y 300 mejoramientos", aseguró.

Minería y petróleo

Uno de los ejes de la gestión de Cornejo es la minería. "Para construir un futuro que mejore oportunidades y salarios, lo que viene es continuar armando un modelo de minería moderna, con reglas claras, información pública y control ambiental", dijo el Gobernador. Y mencionó a San Jorge, arriesgándose a que la mina comenzará a construirse este año. "A fines de 2025 esta Legislatura ratificó la DIA de Producción del Proyecto PSJ Cobre Mendocino, que iniciará la construcción de mina y planta de producción a fines de este año y será el primer proyecto de la Argentina en volver a producir cobre en los próximos años, con una inversión total de más de 600 millones de dólares", prometió.

En el mismo sentido, dijo que se presentará el Distrito Minero III en el Sur y el Distrito Norte, en Las Heras, con más de 140 proyectos. Una omisión importante del Gobernador fue el proyecto Potasio Río Colorado, a cargo de la empresa Minera Aguilar. PRC debía producir sales de potasio desde el año pasado, en una planta piloto. El contrato no se cumplió y está en "renegociación". Cornejo obvió el tema en su discurso.

Asamblea legislativas 27 Alf Ponce - MDZ

En cuanto a los hidrocarburos, Cornejo recordó los proyectos para explorar la lengua mendocina de Vaca Muerta y la modificación de la ley para actualizar la ley provincial. YPF obtuvo resultados positivos en los dos pozos perforados, mientras que la UTE Quintana–TSB volvió a ejecutar estudios específicos que no se realizaban en la provincia desde 2017 y que permitieron seguir comprobando el potencial de la formación. Pero eso no es todo. Hoy vengo a anunciarles que ambas empresas ejecutarán un ambicioso plan en 2026, con un pool de perforaciones, mediante cinco pozos, que permitirán seguir validando el potencial de la Vaca Muerta mendocina", dijo Cornejo.

En energía, el desarrollo del potencial solar fue lo que más destacó el Gobernador. "Mendoza se ha consolidado como una de las provincias con mayor desarrollo de proyectos solares. Nos propusimos alcanzar 700 MW instalados para 2026 y ya estamos superando esa meta. Además, tenemos proyectos en cartera que nos permitirán superar los 1.000 MW hacia 2030, consolidando a Mendoza como referente en transición energética y producción de energía limpia", aseguró.

El Gobernador no abordó a fondo algunos indicadores, pero mencionó que Mendoza tiene menos desempleo que otras jurisdicciones. Tampoco abordó con detalles la crisis del vino, que golpea a la industria. Sí mencionó rápido la inversión estatal en el sector. En vitivinicultura llevamos adelante el mayor operativo contra la lobesia botrana: 130.000 hectáreas tratadas, más de 9.000 productores alcanzados y una reducción del 70%. Durante el ciclo 2025-2026 el Fondo Compensador Agrícola ya transfirió más de 13.100 millones de pesos a 2.085 productores, de los cuáles más de 9.500 millones de pesos, fue para el Sur", dijo.

Se detuvo más en el turismo, donde mencionó la inversión privada, la inauguración de hoteles y otros hitos, sin analizar las razones de la caída en la cantidad de visitantes. "En dos años se inauguraron 13 nuevos hoteles y hay 6 proyectos de cadenas internacionales en carpeta. La gastronomía es un eje estratégico: impulsamos los Foros de Origen, el Plan DIGAM y logramos la llegada de la Guía Michelin, posicionando a Mendoza como el destino argentino con más distinciones", dijo.

Salud y educación

Cornejo aseguró que mejoró el sistema de salud y que ahora en vez de que los médicos dejen el sistema, quieren volver al Estado. "El proceso parte del fortalecimiento del capital humano. Más de 1.000 médicos se incorporaron al Régimen Especial para Profesionales, lo que mejoró la presencia en los efectores, la organización de los servicios y el volumen de cirugías, y vinculó la remuneración a la productividad. Incorporamos nuevos profesionales con mecanismos transparentes y revertimos la pérdida de médicos: hoy muchos están volviendo al sistema público", aseguró.

Entre los anuncios en Salud, dijo que se construirá un centro de diálisis y otro de anatomía patológica. "La FUESMEN realizará una fuerte inversión en equipamiento. Inauguraremos un centro de diálisis de última generación e iniciaremos la construcción de un centro de anatomía patológica modelo", anunció. "En medicamentos logramos reducciones de hasta el 86% -y en algunos casos del 95%- en drogas importadas. Mejoramos farmacias hospitalarias, incorporamos automatización en la dispensa y avanzamos en la digitalización integral del circuito, con procesos seguros y trazables. Reducimos la mortalidad infantil un 19% en 2025, fortalecimos la atención materno-infantil, ampliamos la red de ecografías y desarrollamos sistemas de alerta temprana. Además, digitalizamos el sistema de inmunizaciones, ubicando a Mendoza entre las de mejor cobertura del país", describió.

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En educación, Cornejo ratificó un plan de reformas y ampliación de servicios, en particular en el nivel inicial para universalizar la sala de 3. "Otra de las grandes reformas estructurales de esta gestión está en Educación mediante una transformación con dirección clara: no solo ampliar el acceso, sino garantizar aprendizajes reales, permanencia y futuro", dijo Cornejo. "Ese cambio comienza en la primera infancia. Vamos a garantizar que todos los chicos de Mendoza tengan sala de 3 en 2027, avanzando hacia su obligatoriedad en 2028. Trabajaremos el desarrollo del lenguaje desde el primer año de vida, apuntalando el programa Nutrición del Lenguaje, porque sabemos que las desigualdades empiezan antes de la escuela", aseguró, y prometió, entre otras cosas, una revolución digital en las escuelas.

Seguridad

Cornejo hiló dos temas de manera curiosa: educación y seguridad. "Educación y seguridad son las dos caras de una misma convicción: el Estado existe para que la gente pueda vivir mejor y con más libertad. En Mendoza tenemos claro el rumbo: el orden no se negocia y la seguridad es prioridad. Firmeza y tolerancia cero frente al delito, y respaldo a las fuerzas cuando actúan dentro de la ley", dijo, usando frases hechas sobre el tema.

En cuanto a los datos, Cornejo dijo que la inseguridad bajó. "En 2025, la tasa de homicidios dolosos fue de 3,1 cada 100 mil habitantes, con una caída del 61% en diez años y por debajo de la media nacional. Los homicidios en ocasión de robo bajaron un 57% interanual, alcanzando un mínimo histórico. Los robos agravados con arma de fuego descendieron un 19,3% y los eventos del 911 por asaltos a mano armada cayeron un 26,7%. Los hurtos y robos simples disminuyeron un 27% respecto de 2024, con niveles comparables a los de la pandemia", describió el Gobernador. "En diciembre del 2015 había 3700 personas privadas de la libertad en Mendoza. El 70% estaban procesados y no condenados. Hoy la provincia tiene casi 8 mil personas privadas de la libertad. De esos 8 mil, el 70% está condenado", dijo. "No nos enorgullece tener más personas privadas de la libertad, pero es el principal remedio para haber bajado los delitos más violentos", agregó.

Un llamado al futuro

El Gobernador tuvo pocos espacios de autocrítica y, en cambio, buscó contrarrestar a quienes mencionan datos que hacen mención a los problemas estructurales de la Provincia. Según Cornejo, no hay tales problemas. "Hay quienes han insinuado con insistencia que Mendoza habría quedado rezagada respecto del promedio nacional. Es una mirada que, cuanto menos, debe ser contrastada con datos, porque en un contexto de inestabilidad macroeconómica, inflación alta y bajo crecimiento, el diagnóstico no puede basarse sólo en percepciones, sino en evidencia completa", aseguró. "Al comparar los principales indicadores económicos y sociales -producto bruto, empleo, desempleo, tasa de actividad, pobreza e indigencia-, Mendoza se ubica dentro de la media nacional: en algunos casos, levemente por encima; en otros, levemente por debajo. No surge de los datos una provincia rezagada, sino una provincia que atravesó las mismas restricciones macroeconómicas que el resto del país y, al mismo tiempo, ordenó sus cuentas, sostuvo servicios", explicó, sin mencionar datos concretos.

Luego de esa crítica hacia afuera, Cornejo hizo un llamado a mirar al futuro, aunque de manera abstracta. "Quiero proponerles dar un paso más. Entrar en una nueva fase de la transformación de Mendoza. Se trata de pensar el crecimiento de manera integral. De construir una visión compartida entre el sector público y el privado, entre el sistema educativo, el entramado productivo y el territorio. Porque el desarrollo no surge de la simple suma de actividades, sino de la capacidad de articularlas con inteligencia, constancia y objetivos de largo plazo", propuso.

Los ejes de ese llamado al futuro son "la gestión eficiente del agua; el acceso al financiamiento; el fortalecimiento de las cadenas de valor; la infraestructura logística y de servicios; la apertura e internacionalización; la innovación y la transformación digital; la educación y la formación para el trabajo; y la producción de información estratégica, porque sólo se puede mejorar de manera sostenida aquello que se mide, se evalúa y se gestiona con seriedad".

Antes de cerrar, volvió a remarcar que el uso de los 1023 millones de dólares del Fondo de Resarcimiento fue para proyectos productivos y no para "favorecer" a algunos.

Cornejo dijo y remarcó que "no le tiembla el pulso" para ejecutar reformas. Y que seguirá en ese camino. "Sé que por eso he pagado los costos que había que pagar y, posiblemente más, pero también sé que hoy tenemos un Estado más útil e inteligente", dijo. Cornejo aseguró que los cambios y las "bases" que sentó las aprovecharán otros dirigentes. "Estoy convencido de que, de prosperar el cambio de paradigma en la economía nacional, Mendoza va a crecer con fuerza porque lo tiene todo: gente trabajadora, cultura empresarial, talento, oportunidades, reglas de juego claras, paz social y un Estado ordenado, más profesional, austero y proempresa", aseguró.

Al final de su discurso, Cornejo hizo sugerencias políticas para pedir "continuidad". "La ciudadanía tiene que estar atenta porque romper siempre es más fácil que construir. Por eso la continuidad es clave...no estamos esperando condiciones ideales. Estamos creando condiciones posibles para construir futuro. Porque atreverse a construir futuro es el verdadero cambio de fondo", cerró.