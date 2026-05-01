Alfredo Cornejo prometió un programa de viviendas para docentes: los detalles del anuncio

Alfredo Cornejo confirmó este viernes el lanzamiento de un programa para facilitar el acceso a l a vivienda para docentes . El anuncio lo realizó en el marco de su séptimo discurso de apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura, que se realiza cada 1º de mayo.

Tras hablar de diferentes aspectos como nuevas obras en el Acceso Sur, la extensión del Tren de Cercanías , Minería, Hidrocarburos, Turismo y Salud, llegó el turno de Educación . Y uno de los puntos destacados fue la creación de un programa para que docentes puedan acceder a su vivienda propia.

Alfredo Cornejo durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura.

"Estamos trabajando en un programa para facilitar el acceso a la vivienda para docentes, con el propósito de mejorar sus condiciones de vida", expresó, sin dar mayores detalles.

Los salarios docentes lejos están de acoplarse a las exigencias que a la actualidad plantea: además de enseñar, deben intervenir ante situaciones de violencia, detectar casos de bullying, contener a los alumnos y articular con las familias, muchas veces sin herramientas suficientes ni acompañamiento adecuado. Uno de los sectores más golpeados por la conflictividad creciente en las aulas argentinas y, al mismo tiempo, en los más exigidos a la hora de dar respuestas.

El salario neto para un maestro de grado sin antigüedad es de aproximadamente 850.000 pesos, tras aceptar la oferta que el Gobierno hizo en paritarias a los docentes y celadores: aumento del 7% en marzo y un 3% en mayo sobre el básico y estado docente, con base de cálculo al mes de diciembre del 2025.

Además, un reciente informe del Centro de Investigación Social de Mendoza (Cisme), arrojó que los salarios docentes han sufrido una caída en los últimos 10 años. En 2015 la partida de personal de la Dirección General de Escuelas (DGE) representaba el 28% de los ingresos corrientes provinciales, desde entonces ese valor ha disminuido: en 2019 fue de 23%, luego en 2023 de 20%, en 2024 fue de 17% y en 2025 de 21%. Para el 2026, el peso relativo del personal de la DGE en el total de ingresos corrientes se mantendrá en 21%.

Otros anuncios para Educación

Entre los anuncios para Educación, Alfredo Cornejo confirmó que en 2028 la sala de 3 años será obligatoria. "Vamos a garantizar que todos los chicos de Mendoza tengan sala de 3 en 2027, avanzando hacia su obligatoriedad en 2028. Trabajaremos el desarrollo del lenguaje desde el primer año de vida, apuntalando el programa Nutrición del Lenguaje, porque sabemos que las desigualdades empiezan antes de la escuela", planteó.

salas 3 años La sala de 3 años será obligatoria en 2028.

Además, afirmó que Mendoza "cuenta hoy con uno de los sistemas de evaluación más sólidos del país, midiendo lectura y matemática en todos los niveles". Y recordó políticas que ya están aplicando en el Ciclo Lectivo 2026 que abordan la formación docente, materiales, evaluación y acompañamiento.

La inteligencia artificial también ocupó un rol central en materia de anuncios: estudiantes de la provincia podrán certificarse en IA dentro de los establecimientos educativos durante los próximos meses.

"Estamos llevando adelante una verdadera revolución digital en las escuelas, con equipamiento, plataformas e inteligencia artificial, y gestionando 75 millones de dólares de financiamiento internacional para escalar esta política a todo el sistema", desarrolló.

En esta línea, anunció que crearán centros regionales de innovación tecnológica que vinculen educación, producción y conocimiento en toda la provincia, mirando las competencias del futuro.

"Todo converge en una misma estrategia: un sistema educativo que combine inclusión con calidad, innovación con exigencia y formación con futuro", concluyó.