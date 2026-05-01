Nuevas herramientas y fin de un organismo que fue clave: los anuncios de Cornejo para el financiamiento

Con el objetivo de que “el sector productivo acceda a financiamiento ”, el gobernador Alfredo Cornejo arrancó su discurso en ante la Asamblea Legislativa , en la apertura de sesiones ordinarias de la casa de las leyes provinciales, con un fuerte mensaje enfocado en el alivio fiscal y una serie de reformas entre las que se encuentra el fin de organismo que fue clave durante años.

De acuerdo al mandatario, durante el 2026 su equipo de gobierno implementará “dos herramientas de probada efectividad” para llevar financiamiento al sector productivo de la provincia.

Por un lado, anunció que destinarán recursos para disminuir el costo del financiamiento mediante el subsidios de tasas de interés para créditos otorgados por el sistema financiero. “Esto se se suma a la excepción del sellado para préstamos productivos que aprobó la Legislatura y a una de las menores alícuotas de Ingresos Brutos para entidades financieras a nivel nacional”, argumentó Cornejo.

Por el otro, el máximo mandatario provincial anticipó que se ampliará la disponibilidad de fondos de garantías “para que más pymes puedan concretar proyectos de inversión en mejores condiciones financieras que den los bancos” y despertó el aplauso de la Asamblea.

Otro de los puntos importantes que dejó el discurso de Cornejo este 1° de mayo fue el anuncio oficial de un proyecto de ley para la eliminación de un organismo que durante años fue clave para el financiamiento productivo, el Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) . En su lugar, el Gobernador aseguró que se creará

“Para el manejo efectivo de estas herramientas, se enviará un proyecto de ley que elimina el Fondo de la Transformación y crea la Dirección de Financiamiento Productivo que actuará bajo la órbita conjunta del Ministerio de Hacienda y el de Producción”, expresó la máxima autoridad de la Provincia.

En este sentido, aseguró que “el rol del Estado debe ser el de facilitar el acceso al crédito y no reemplazarlo”.

El FTyC fue creado para financiar inversiones privadas y acompañar el desarrollo productivo local. Su origen se remonta a 1993, cuando la provincia recibió US$ 617 millones por regalías petrolíferas mal liquidadas tras un juicio a la Nación. A partir de esos recursos, la Ley 6071 dio origen al “Fondo de Financiamiento de Inversiones Privadas para la Transformación y el Crecimiento Socioeconómico”, y el 1 de junio de 1994 abrió su primera sede. Su primer crédito fue otorgado en 1995 para la instalación de malla antigranizo en una finca de San Rafael.

Desde entonces, se consolidó como una de las principales herramientas de financiamiento para pymes, emprendedores y productores mendocinos. En casi tres décadas aprobó créditos por más de $129.645 millones -a valores de 2022- y alcanzó a 26.526 empresarios y emprendedores, además de superar los US$ 1.100 millones en financiamiento histórico. Sus líneas al día de hoy abarcan inversión productiva, capital de trabajo, eficiencia hídrica, malla antigranizo, ganadería y bonificación de tasas bancarias, articulando también programas como Mendoza Activa para potenciar el acceso al crédito.

Además de otorgar créditos blandos, el Fondo todavía administra fideicomisos estratégicos y actúa como herramienta de respuesta en momentos críticos, como contingencias climáticas o la pandemia, cuando asistió a micropymes y productores con financiamiento especial.