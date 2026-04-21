Del potencial al mercado: la encrucijada minera que sigue viviendo Mendoza

La provincia de Mendoza sigue avanzando en su estrategia para captar inversiones mineras con el fuerte objetivo de consolidarse como el hub financiero de la minería en Sudamérica y con la intención de conectar proyectos en etapa temprana con el mercado de capitales internacional. Tal es así que por estos días recibió el Andean Capital Forum , un espacio que busca la articulación entre proyectos mineros y mercados de capitales internacionales.

Realizado entre el 20 al 22 de abril en el Auditorio Ángel Bustelo con el respaldo de la Toronto Stock Exchange (TSX), BYMA y la Bolsa de Comercio de Mendoza , el evento se dirime en la encrucijada minera que atraviesa Mendoza, entre el potencial de los proyectos que tiene la provincia en exploración y la necesidad de llevarlos al mercado para obtener el financiamiento para que puedan seguir avanzando.

Desde la Bolsa de Comercio de Mendoza, Santiago Pérez Araujo explicó que el rol de la institución es “proveer formación a los distintos actores del mercado -o a quienes buscan ingresar- para que funcione con fluidez”, además de actuar como nexo entre inversores y tomadores de financiamiento.

“Acercamos a las partes: inversores que buscan fondear instrumentos y tomadores de esos instrumentos, tanto para facilitar el acceso al mercado de capitales internacional como al mercado local”, señaló. Y agregó: “Tenemos experiencia y más de 80 años de trayectoria haciendo esto, y queremos retomar ese camino que conocemos bien”.

La discusión de fondo, sin embargo, va más allá de los actores presentes. “Más que identificar quiénes quieren invertir, el punto es si hay mercado”, sostuvo Pérez Garaujo. En ese sentido, destacó la participación de bancos de inversión y bolsas internacionales como señales de un renovado interés. “Si hay mercado, hay inversores y hay transacciones. Y nuestro objetivo es aportar todo nuestro esfuerzo para desarrollarlo”, afirmó.

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La importancia del financiamiento

En línea con esa mirada, la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, puso el foco en la necesidad de fortalecer la etapa inicial del desarrollo minero. “No podemos hablar de producción minera si no tenemos primero las etapas más primigenias cumplidas, que es la exploración”, explicó en diálogo con MDZ Radio. Y remarcó que ese proceso depende directamente del financiamiento: “La exploración se financia en el mercado de capitales, entonces hay que poder conectar la información de esos proyectos con los capitales que fondean esas primeras etapas”.

Latorre advirtió que, si bien los principales centros financieros, como Londres, Toronto o Nueva York, están volviendo a mirar a la Argentina, aún persiste un déficit de información. “Hoy están volviendo a poner el foco en el país, pero les falta información, sobre todo de un país que aún no puede jactarse de ser minero”, señaló. Por eso, consideró clave “propiciar esa conexión entre la información de los proyectos y el mercado de capitales”.

La funcionaria también destacó los factores diferenciales de Mendoza para atraer inversiones. “El clima de negocios es uno de los principales beneficios que ven los inversores”, indicó, y subrayó que la provincia cuenta con “un ecosistema empresarial altamente competitivo”, una matriz económica diversificada y una fuerte inserción internacional, apalancada en sectores como la vitivinicultura. A esto se suma su posición estratégica: “Tenemos el principal corredor bioceánico del país y estamos creciendo en infraestructura de conectividad vial y eléctrica”.

En cuanto a los desafíos, Latorre fue contundente: “El principal desafío es el financiamiento para la inversión”. En ese sentido, explicó que el sector combina distintas herramientas que van desde capital propio hasta emisiones de deuda, pero remarcó que “las empresas más chicas, que son las que se dedican a la exploración, se financian en el mercado de capitales”. Por eso, insistió: “El desafío está en conectar con ese mercado para financiar la exploración, que es lo que tenemos que desarrollar si queremos tener producción en el futuro”.

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Cómo se ve a Mendoza desde afuera

Ese diagnóstico es compartido por actores internacionales. Desde la Bolsa de Toronto, su director para Sudamérica, Guillaume Légaré, destacó a Mendoza como una jurisdicción emergente en el mapa global de la minería, con creciente interés por parte de inversores que buscan regiones con visión de largo plazo. “Hay un deseo muy importante de conocer mejor la provincia como una nueva jurisdicción minera pro inversiones”, afirmó, y valoró el trabajo sostenido de posicionamiento que viene realizando Mendoza.

El contexto global, advirtió, es altamente competitivo. “Los inversores están observando cuáles son los lugares en el mundo que tienen esta visión para el crecimiento y el futuro de la minería, y Mendoza ya forma parte de ese grupo”, sostuvo. No obstante, remarcó que aún quedan desafíos, especialmente en la diversificación de fuentes de financiamiento: “Hay más de 150 propiedades mineras argentinas en la Bolsa de Toronto, pero también se necesitan otras fuentes de capital privado para que algunos proyectos logren posicionarse”.

En la misma línea, Stelios Papagrigoriou, cofundador de IN-VR, destacó el potencial de la provincia para convertirse en un nodo estratégico a escala regional. “Hay una oportunidad muy grande para Mendoza para posicionarse como sede para toda la región”, afirmó, y subrayó la importancia de articular esfuerzos entre lo público y privado para consolidar un ecosistema que impulse el desarrollo minero en los Andes.