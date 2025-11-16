El rol de la Bolsa de Toronto en el camino para que Mendoza sea un hub financiero

La Bolsa de Toronto (TSX), la plataforma de financiamiento minero más grande del mundo para la etapa de exploración, amplía su presencia en Mendoza , afianzando su posición como un actor clave en el escenario minero regional.

Desde su aparición en la Cumbre de Minería Sostenible de 2024, la TSX avanzó con mucha cercanía, realizando roadshows en la provincia, lo que culminó en un rol central para el Andean Bridge . Este entramado logístico se instaló en Mendoza, usando a la Bolsa de Comercio como sede para reunir a dueños de proyectos de la región andina con potenciales inversionistas enfocados en la exploración minera .

La elección de Mendoza como mining hub es un mensaje muy positivo para Argentina y los mercados globales, según Guillaume Légaré. Dijo que la provincia fue identificada hace dos o tres años como uno de los principales mercados de crecimiento a nivel del sector de la minería. La TSX busca trabajar con los actores clave del mercado argentino, percibiendo en Mendoza un "deseo de hacer un mejor trabajo de promoción de los activos minerales de la provincia".

La iniciativa más reciente fue un encuentro entre inversionistas y proyectos destacados de Argentina y Chile , presentando una "oportunidad única de hacer una conexión entre el capital y el potencial minero industrial". Este evento fue la continuación del éxito de la primera "rodada del investors rock show en Mendoza en abril de este año".

Légaré, Head - South America de Toronto Stock Exchange & TSX Venture Exchange , subraya que la idea de tener un mining hub en Mendoza es un "mensaje muy positivo para Mendoza, para Argentina, para mercados globales". Además, considera que el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos "ayuda también a promover mejor Argentina como un mercado que está se posicionando para inversionistas globales".

La TSX Venture Exchange facilita el capital de exploración

La Bolsa de Toronto, a través de su TSX Venture Exchange, se presenta como una "oportunidad única de conectar los mejores proyectos de exploración con inversionistas de la Bolsa de Toronto y inversionistas globales". Los proyectos que participan en estos encuentros son, en general, privados que necesitan el capital de crecimiento.

La plataforma facilita la captación de este capital, que "puede ser un valor entre 2 y 15 millones de dólares, por ejemplo, para iniciar esta captación en los mercados globales". Légaré comentó que "realmente los mercados globales están posicionándose a nivel del capital para los proyectos de exploración". En este contexto, la TSX cumple un papel de "concretizar proyectos y financiamientos en la Bolsa de Toronto en el corto plazo" y de ser parte de un proceso de educación de más largo plazo.

Criterios clave para la inversión

La captación de recursos para el sector minero en Argentina es importante, siendo la TSX "la principal plataforma, la principal bolsa de minería del mundo". Los proyectos que buscan cotizar en mercados globales no solo requieren la calidad del activo, sino también la calidad de los equipos de gestión. Légaré enfatiza que para listar en mercados globales, "el primer criterio de los inversionistas globales es de conocer, de tener un equipo de gestión sólida que puede realmente ayudar con el crecimiento de los proyectos".

Argentina ya es un mercado relevante para la TSX, con "más de 150 propiedades instaladas en la Bolsa de Toronto". Con el resultado de las elecciones, "los inversionistas globales están mirando mucho más a Argentina", lo que genera una principal oportunidad para tener nuevos proyectos e ideas en los mercados globales. "Para nosotros es la principal oportunidad ahora, es que los mercados están mirando a Argentina y hay que tener nuevos proyectos, nuevas ideas para los mercados globales".