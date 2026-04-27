Cómo y quién financia el desarrollo minero

Para construir una mina en la montaña, y más aún en la alta montaña se necesita dinero, mucho dinero, hablamos de muchos ceros y en dólares. ¿Quién aporta ese capital? Esa es una gran pregunta y es clave, dado que sin inversores no hay desarrollo posible en ningún sector, pero menos en la minería por el tamaño que involucra.

Las minas son financiadas por un ecosistema de participantes a nivel mundial, y muchos de ellos estuvieron recorriendo Mendoza hace unos días. En el territorio local existe un consenso mayoritario para avanzar no solo en la explotación minera, sino también en posicionar a Mendoza como un centro o hub productivo y financiero para la región.

Para construir una mina, se atraviesa un proceso de varias etapas, se necesita dinero condicionado por la fría matemática y estadística. Esta inversión es necesaria para dimensionar si existe mineral y si es económica y técnicamente viable explotarlo de acuerdo a su tamaño y ubicación.

Ahora para que exista un hub productivo en cualquier rubro o sector, se necesitan 3 condiciones claves. Primero recursos a explotar o desarrollar como materia prima o recursos naturales sobre el cual trabajar. Segundo se necesita mano de obra como profesionales, universidades y empresas con intención de crecer y consolidarse para aprovechar esos recursos. Finalmente se necesita capital para invertir y dinamizar la actividad económica.

El modelo más exitoso de esta combinación de 3 factores es sin dudas el hub productivo tecnológico llamado Silicon Valley en California, Estados Unidos. Allí, se conjugan ingenieros y emprendedores tecnológicos, junto con empresas y universidades enfocadas en la tecnología, innovación y desarrollo de proyectos. Todos son financiados por fondos de inversión que apuestan a crear empresas tecnológicas como Facebook, Uber y hasta Mercado Libre.

Hace unos días se desarrolló el evento Andean Bridge, que como su nombre lo dice busca posicionar a Mendoza como un centro de conexión entre proyectos mineros en sus diferentes etapas y capital internacional. Este evento organizado por el Gobierno de Mendoza a través de Impulsa Mendoza, incluyó a diversas organizaciones nacionales e internacionales del sector minero y financiero como la Bolsa de Toronto, y fue muy productivo para conectar abiertamente y desarrollar la tercera pata del hub con capital aplicado a la industria.

Andean Bridge Puente Andino Bolsa de Toronto Gobierno de Mendoza.

La pregunta clave de cómo y quién financia la minera se resume acá: inversores privados aportan capital y van financiando las diferentes etapas del desarrollo de una mina. El proceso comienza con una prospección inicial que consiste en una selección de áreas para investigar y determinar si puede haber material. Luego se explora una área para evaluar si el mineral puede ser un recurso económico rentable en su extracción. Si los resultados son positivos se avanza hacia convertir potencialmente un depósito en una mina.

La fría matemática juega su partido en cada etapa, dado que las probabilidades de tener un resultado positivo en una prospección puede ser de apenas 1 resultado positivo en 100 intentos, y cada prospección puede costar varios miles de dólares. En este proceso intervienen múltiples actores como Fondos de Inversiones, empresas, Inversores y emisión de acciones que financian la prospección de áreas, exploración posterior y la construcción de minas. Por eso resulta clave atraer capital de empresas mineras y fondos internacionales para desarrollar con éxito el centro o hub minero de Mendoza.