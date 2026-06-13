RIGI petrolero: ¿inversión estratégica o regalo fiscal por 30 años?

Treinta años no son nada para el fisco argentino. Por eso, el debate sobre el petróleo no se resuelve con anuncios ni fotos de inversiones : renunciar a impuestos por tres décadas implica sacrificar renta pública futura, capacidad fiscal y margen de decisión estatal.

El decreto 105/2026 prorrogó por un año la adhesión al RIGI y sumó una novedad: ahora incluye la explotación de nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa adentro. En palabras simples, abarca el upstream onshore y Vaca Muerta , con un piso de inversión de US$ 600 millones.

El régimen ofrece Ganancias al 25%, amortización acelerada, beneficios aduaneros y cambiarios, exención de derechos de exportación desde el tercer año y estabilidad tributaria, aduanera y regulatoria por 30 años. No es solo seguridad jurídica: es un paquete fiscal completo y prolongado.

La pregunta clave es cuánto de esa inversión depende del beneficio y cuánto se hubiera realizado igualmente. Si gran parte se hubiera concretado sin el régimen, entonces el incentivo deja de ser palanca de inversión y se convierte en transferencia de renta, con costo fiscal para el Estado.

Beneficios tributarios no son gratuitos; representan gasto público indirecto: si el Estado deja de cobrar, debe compensar ajustando otro gasto, subiendo impuestos o reduciendo inversión. Por eso cada excepción fiscal debe justificarse en términos de necesidad, proporcionalidad y adicionalidad.

ENERGIA La pregunta clave es cuánto de esa inversión depende del beneficio y cuánto se hubiera realizado igualmente. Archivo.

Riesgo regulatorio y garantías

La credibilidad argentina es un argumento frecuente: cambios regulatorios, retenciones y contratos tratados como servilletas generan temor entre inversores. Pero reconocer el riesgo no justifica regalar renta por adelantado. Una herramienta más precisa son las garantías contingentes: si en el futuro aparecen nuevas restricciones que dañen el proyecto, se activa compensación automática mediante crédito fiscal, ajuste contractual o arbitraje. Mientras el Estado cumple, no hay regalo adicional.

Si el riesgo es regulatorio, no hace falta subsidiar desde el inicio. Existen contratos petroleros internacionales que solo garantizan equilibrio económico ante cambios normativos, sin entregar toda la renta por adelantado. En Argentina, subsidiar preventivamente implica gastar sin registrar gasto, algo delicado en un país con limitaciones en infraestructura, educación técnica y estabilidad macroeconómica.

Renta diferencial y futuro fiscal

Otro punto central es la renta diferencial: si Vaca Muerta es tan buena como dicen, el Estado no debería regalar parte de la renta natural del recurso. La roca de calidad no es argumento para cobrar menos, sino para capturar mejor la parte del upside que corresponde a la sociedad.

Cuando el barril exportado genera dividendos protegidos por 30 años, se privatiza la renta y se socializa la ansiedad fiscal. Por eso es clave distinguir entre inversión adicional y ganancias que ocurrirían de todas formas. El RIGI puede ser útil para superar cuellos de botella reales: infraestructura, financiamiento, acceso a divisas y escala exportadora.

Pero no todos los proyectos enfrentan igual riesgo ni requieren el mismo incentivo. Por eso es necesario mostrar cifras completas: cuánto se invierte con y sin RIGI, costo fiscal, empleo neto generado, exportaciones adicionales, y qué parte de la renta queda para el Estado, provincias y generaciones futuras. Sin eso, los anuncios son bonitos, pero carecen de respaldo técnico.

PETROLEO Cuando el barril exportado genera dividendos protegidos por treinta años, se privatiza la renta y se socializa la ansiedad fiscal. Archivo.

El riesgo regulatorio y la captura de renta deben tratarse por separado. Estabilidad jurídica y garantías cambiarias para proyectos exportadores son razonables, pero no justifican automáticamente Ganancias bajas por 30 años ni beneficios extendidos si el Estado cumple su parte.

La excepción fiscal debería ser medida, temporal y verificable: cobertura contra daño regulatorio, incentivo solo a inversión adicional y mecanismo para que parte de la renta extraordinaria vuelva a la caja pública. El impuesto bien diseñado no castiga: permite que la sociedad capture parte de los beneficios de activos e infraestructura colectivos.

En resumen, el RIGI petrolero puede formar parte de una estrategia de desarrollo. Pero el régimen actual exige explicaciones más detalladas: cuánto de la inversión es realmente adicional, por qué el riesgo argentino requiere subsidio inmediato y no cobertura contingente, y cuánto contribuye al país en términos de caja pública y desarrollo económico.

Sin esas cuentas, el beneficio corre el riesgo de ser un regalo disfrazado de inversión, con efecto fiscal a largo plazo. La historia fiscal argentina enseña que primero viene la épica, luego la excepción, después el costo fiscal, y al final alguien paga la cuenta sin haber participado de la decisión.

Vaca Muerta puede ser una oportunidad histórica, pero entregar treinta años de renta petrolera sin medir el contra fáctico equivale a cambiar futuro fiscal por foto presente, con el aplauso financiado por generaciones futuras.

* Fernando Rezk, economista, especialista en Políticas Productivas.