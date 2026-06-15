Del RIGI al Súper RIGI, la oportunidad de convertir a Mendoza en un polo industrial y tecnológico

Durante décadas, la Argentina convivió con una contradicción que limitó su desarrollo. Posee algunos de los recursos naturales más valiosos del mundo, pero gran parte del valor agregado asociado a esos recursos se genera fuera de nuestras fronteras.

Exportamos minerales, energía y materias primas e importamos productos industriales elaborados con esos mismos recursos. Durante años aceptamos esa realidad como algo inevitable. Hoy tenemos la posibilidad de cambiarla.

La creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) marcó un punto de inflexión. Después de décadas de inestabilidad económica, presión tributaria creciente y cambios permanentes en las reglas de juego, la Argentina comenzó a ofrecer previsibilidad para proyectos que requieren miles de millones de dólares y horizontes de inversión de varias décadas.

Los resultados ya comienzan a verse. El RIGI logró posicionar nuevamente a la Argentina en el radar de los grandes inversores internacionales y Mendoza es una de las provincias que mejor ha sabido aprovechar esta oportunidad.

Nuestra provincia cuenta actualmente con dos proyectos aprobados bajo el régimen. El primero fue el Parque Solar El Quemado. El segundo fue PSJ Cobre Mendocino, con una inversión prevista de USD 891 millones. En conjunto, Mendoza ya supera los USD 1.000 millones en inversiones aprobadas, consolidándose como uno de los principales destinos para la llegada de capitales productivos.

Sin embargo, el verdadero desafío recién comienza.

El oleoducto Vaca Muerta Norte permitirá que Mendoza reciba más petróleo para producir combustibles. Foto: YPF Foto: YPF

La Argentina no puede conformarse con ser únicamente un proveedor global de recursos naturales. El objetivo debe ser avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo basada en la industrialización, la incorporación de tecnología y la generación de cadenas de valor capaces de multiplicar empleo, exportaciones y conocimiento.

En ese contexto aparece el Súper RIGI, una propuesta que busca atraer inversiones de una escala aún mayor y promover industrias estratégicas que hoy son incipientes o directamente inexistentes en nuestro país.

La discusión de fondo es simple. No se trata solamente de extraer cobre, litio, uranio o gas. Se trata de crear las condiciones para que una parte creciente de la transformación industrial de esos recursos ocurra en la Argentina.

Argentina tiene hoy una oportunidad histórica para recorrer ese camino. El RIGI abrió una puerta que permaneció cerrada durante años. El Súper RIGI puede ser la herramienta que permita consolidar una transformación mucho más profunda.

No estamos discutiendo únicamente inversiones. Estamos discutiendo qué país queremos construir durante las próximas décadas.

Mendoza ya demostró que puede ser protagonista. Ahora tiene la oportunidad de convertirse en uno de los motores del desarrollo productivo, industrial y tecnológico de la Argentina que viene.

Porque el futuro no pertenece a quienes administran la escasez. Pertenece a quienes se animan a crear riqueza, generar oportunidades y pensar en grande. Mendoza tiene todo para liderar esa transformación y la Argentina necesita provincias que estén dispuestas a encabezar el cambio.