El Gobierno amplió el RIGI para sumar nuevas inversiones en infraestructura ferroviaria

El Ejecutivo precisó qué obras ferroviarias pueden ingresar al régimen de grandes inversiones y cómo se medirá el aumento de la capacidad de transporte.

A partir de la modificación, no solo la construcción de infraestructura ferroviaria nueva podrá ser considerada dentro del sector de infraestructura del RIGI. También quedarán comprendidas determinadas obras de renovación, sustitución, transformación y desarrollo de instalaciones preexistentes. La norma establece, sin embargo, que las simples tareas de conservación y mantenimiento no serán consideradas nuevas inversiones bajo esta definición.

Detalles clave de las obras ferroviarias incluidas Entre las obras que podrán quedar incluidas aparecen la construcción de nuevas trazas, la duplicación y renovación de vías, la rehabilitación de ramales no operativos mediante la incorporación de nueva infraestructura, y la renovación integral de puentes, alcantarillas y otras estructuras ferroviarias. También se contemplan sistemas de señalamiento, telecomunicaciones y energía, electrificación de trazas, protección activa en pasos a nivel y cruces ferroviarios a distinto nivel.

El decreto también incorpora infraestructura vinculada directamente con la logística del transporte ferroviario de cargas. En ese grupo aparecen los nodos logísticos, puertos secos, centros de desconsolidación y transferencia de cargas y playas de maniobra, intercambio y clasificación. De esta manera, el Gobierno amplía la definición de las inversiones que pueden ser consideradas parte del desarrollo de la infraestructura ferroviaria.

¿Inversión o simple mantenimiento? La distinción oficial Uno de los puntos centrales de la modificación es la diferencia entre una obra de inversión y una tarea de mantenimiento. Mientras la conservación busca mantener una infraestructura en las condiciones existentes, las obras de renovación, sustitución, transformación o desarrollo pueden modificar sus características y mejorar su funcionamiento. Por eso, una intervención que solo mantenga una vía en su estado actual no será considerada, por sí sola, una ampliación dentro del RIGI.