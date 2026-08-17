El Gobierno invitó a la Iglesia para comenzar los preparativos de la histórica visita del Papa a la Argentina

Karina Milei encabezará este martes la primera reunión organizativa en Casa Rosada junto a ministros, autoridades porteñas para coordinar la gira papal de noviembre de 2026.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, liderará este martes a las 17:00 la mesa de trabajo inaugural en la Casa Rosada.

El Gobierno nacional dará el puntapié inicial este martes a los preparativos oficiales para la llegada del papa León XIV a la Argentina, confirmada para desarrollarse entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. La visita se dará en el marco de un periplo regional que incluirá también escalas en Uruguay y Perú, convirtiéndose en un acontecimiento de alto impacto institucional y religioso.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, liderará a las 17:00 la mesa de trabajo inaugural en la Casa Rosada. Del encuentro formarán parte ministros del Gabinete nacional —con foco central en las carteras de Seguridad y Defensa—, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y altas autoridades de la Iglesia Católica.

En representación de la Iglesia Católica asistirán: el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic.

Un itinerario federal con paradas clave El papa León XIV visitará a la Argentina. EFE Aunque la agenda definitiva se encuentra en proceso de elaboración, el itinerario preliminar del Sumo Pontífice contempla actividades multitudinarias en tres puntos estratégicos del país:

Ciudad de Buenos Aires: Epicentro de los actos protocolares con las máximas autoridades del Estado y encuentros pastorales.

Provincia de Buenos Aires: Incluirá una parada de fuerte carga simbólica en la Basílica de Luján.

Provincia de Córdoba: Un destino federal clave dentro de la gira pastoral para reunir a fieles del interior del país. El acontecimiento marcará un hito histórico para la Argentina, ya que se tratará de la primera visita de un pontífice al territorio nacional en casi cuatro décadas, tras el histórico viaje que realizó Juan Pablo II en 1987.