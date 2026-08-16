Con tres dictámenes y un papelón, el Gobierno recuperó aire en Diputados tras el golpe en el Senado

Después del impacto que significó el desguace de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado , el Gobierno logró reacomodarse en la Cámara baja y tomar aire en una jornada que le dejó tres dictámenes firmados.

Los tres integrarán, con toda probabilidad, el temario de la sesión prevista para el miércoles 26 de agosto.

El revés en el Senado —donde sectores dialoguistas dejaron caer los capítulos de extranjerización de tierras y manejo del fuego— funcionó como un golpe de realidad.

El oficialismo puso las barbas en remojo y se propuso reconstruir esas alianzas para recuperar la brújula política.

Con ese objetivo, el Gobierno habilitó que este miércoles se acelerara el despacho del proyecto del misionero Oscar Herrera Ahuad (Innovación Federal), que propone bajar el IVA a la fécula de mandioca del 21% al 10,5%.

Misiones fue una de las responsables de la derrota en la Cámara alta, cuando sus dos representantes cambiaron el voto y sellaron la suerte del oficialismo.

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El caso Adorni y la exclusión de los funcionarios

Con la misma lógica de cálculo político y "generosidad" hacia los aliados, el dictamen de Inocencia Fiscal recogió un reclamo unánime de los bloques dialoguistas: que los funcionarios públicos queden afuera del régimen de simplificación de Ganancias, que garantiza un esquema de inmunidad tributaria.

El antecedente de Manuel Adorni, que se acogió al régimen, había agigantado la preocupación de los aliados por la subsistencia de ese tipo de salvoconductos legales. El horno no estaba para bollos. Al modificar esos artículos, el oficialismo se allanó el camino para incluir el proyecto en la sesión del 26.

El papelón de Boggiano y el pedido de perdón

Aunque las 42 firmas alcanzaron de sobra en el plenario, el modo en que LLA encaró la reunión decisiva deslució el resultado y generó tensión no solo con la oposición dura, sino también con sus socios.

La convocatoria exclusiva a cinco economistas de perfil liberal y ortodoxo para defender la iniciativa irritó a Unión por la Patria y les resultó innecesaria a los dialoguistas.

El punto de quiebre llegó cuando el mediático Miguel Boggiano responsabilizó a los gobiernos anteriores —Cambiemos incluido— por la herencia inflacionaria que recibió Javier Milei.

La indignación alcanzó entonces a los diputados aliados, con quienes el oficialismo había trabajado el dictamen de mayoría. Por un momento, en el bloque libertario temieron el peor escenario: que el PRO, la UCR y el MID retiraran las firmas y pusieran en riesgo el despacho.

La sangre no llegó al río, pero la preocupación derivó en un operativo de disculpas. Primero la secretaria parlamentaria de LLA, Silvana Giudici, y más tarde el jefe de la bancada, Gabriel Bornoroni, salieron a pedir "perdón" y a aclarar que no se sentían representados por la primera parte de la exposición de Boggiano.

La sobreactuación podría quedar en lo anecdótico, pero revela un cambio de actitud: la necesidad de cuidar esas relaciones y dejar de erosionar la confianza.

No por un rapto de republicanismo inédito ni por un súbito interés en las formas, sino porque esos vínculos se traducen en votos para las iniciativas de Milei.

Aun así, hubo un costo: Eduardo Falcone (MID) no toleró lo que consideró una "provocación" y le quitó la firma al dictamen de mayoría, con el que coincidía en términos generales.

Qué se va a tratar el 26 de agosto

Pese al episodio, la jornada resultó ampliamente positiva para el oficialismo, que encadenó tres dictámenes y mejoró el diálogo con los sectores cuyos votos fueron decisivos para las grandes reformas del Gobierno, como la Ley Bases y la reforma laboral.

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La fecha elegida es el miércoles 26, después de que originalmente se especulara con sesionar el 19.

El plato fuerte será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que prohíbe que la entidad financie al Tesoro, endurece las condiciones para remover al presidente y a los integrantes del directorio —exigiendo causales específicas y la aprobación de dos tercios de los presentes en ambas cámaras—, elimina las reservas de libre disponibilidad, modifica la distribución de utilidades y establece un mecanismo para cancelar de manera progresiva las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo del Central.

También se tratará Inocencia Fiscal II, con la modificación anunciada el día de la firma: los funcionarios podrán usar el sistema simplificado únicamente como canal operativo para presentar la declaración jurada de Ganancias y cancelar el saldo, pero bajo ninguna circunstancia gozarán de la presunción de exactitud, de la liberación de fiscalizaciones ni de ningún beneficio o inmunidad tributaria.

Completan el temario el proyecto de Herrera Ahuad sobre el IVA a la fécula de mandioca y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, celebrado en Río de Janeiro el 7 de diciembre de 2023, que ya tiene media sanción del Senado y quedaría convertido en ley.

Los temas que podrían sumarse

Entre los proyectos con dictamen que podrían incorporarse figura una serie de iniciativas para declarar capitales nacionales a distintas ciudades y provincias: Caá Catí (Corrientes) como Capital Nacional de la Producción Bubalina; la Ciudad de Buenos Aires como Capital Nacional del Teatro; San Juan como cuna de Sarmiento y Capital Nacional de la Educación; San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la República cada 9 de julio; Tucumán como Capital Nacional del Ecoturismo; Santa Cruz como Capital Nacional de la Natación de Aguas Frías; San José de los Cerrillos (Salta) como Capital Nacional del Cerdo Negro; y Chivilcoy (Buenos Aires) como Capital Nacional del Coleccionismo.

También está listo para llegar al recinto el proyecto de ley Joaquín, sobre medidas de seguridad en actividades deportivas, inspirado en el caso de Joaquín Stéfano Gatto, el chico de 12 años que murió tras caerle encima un arco de fútbol.

Con este envión, el Gobierno amortigua en alguna medida el revés de la semana pasada y se para con más confianza frente a los objetivos que le quedan para el año: la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y la sanción definitiva del régimen de zonas frías.