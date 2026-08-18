El Gobierno declaró secreto militar la exportación de los aviones de combate incorporados por la Fuerza Aérea

La medida alcanza al material relacionado con el sistema de armas adquirido por Argentina y a los equipos complementarios destinados a tareas de mantenimiento y actualización.

El Gobierno de Javier Milei declaró secreto militar la exportación del material relacionado con el sistema de armas incorporado por la Fuerza Aérea Argentina, según establece el Decreto 735/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida alcanza tanto al equipamiento adquirido originalmente como a los contratos adicionales para incorporar capacidades y equipos complementarios. Esta decisión se vincula directamente con el sistema de armas que ya había sido declarado secreto militar durante su proceso de compra.

La decisión está vinculada con el sistema de armas cuya adquisición comenzó a tramitarse bajo un expediente de la Fuerza Aérea y que ya había sido alcanzado por declaraciones de secreto militar durante el proceso de compra. El Gobierno también había aplicado esa clasificación a la construcción de infraestructura necesaria para su incorporación y a la importación del material asociado.

Actividades de vuelo y mantenimiento en Río IV Según los considerandos del decreto, el sistema de armas comenzó sus actividades de vuelo el 30 de marzo de 2026 en el Área Material Río IV. A partir de esta nueva etapa, el Gobierno considera necesario establecer medidas para permitir que parte del material pueda ser enviado al exterior con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento, actualización y otras intervenciones.

La declaración de secreto militar incluye material considerado sensible, entre ellos partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos y armamento real y de entrenamiento. El Ejecutivo argumentó que el resguardo de esa información resulta necesario debido a las características del equipamiento y a las capacidades militares asociadas al sistema de armas.

Historial de declaraciones de secreto militar El nuevo decreto se suma a otras tres decisiones adoptadas durante el proceso de incorporación. En abril de 2024, el Gobierno había declarado secreto militar la operación contractual vinculada con la adquisición del sistema de armas. Posteriormente, en septiembre y diciembre de ese año, extendió esa clasificación a las obras de infraestructura, la importación de material y los contratos adicionales destinados a incorporar equipos y capacidades complementarias.