Mendoza endureció las multas de tránsito: cuánto puede costar conducir alcoholizado

El Gobierno Provincial decidió endurecer el valor de las multas viales en Mendoza con el objetivo de generar una mayor conciencia al volante. La medida salió publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 1876 de la Dirección de Seguridad Vial. El principal cambio se dio en la actualización del valor de la Unidad Fija (UF) que es con la que se calcula el valor de las multas. La misma pasó de $500 a $600, lo que representa una suba del 20%.

La norma entró en vigencia, según la norma del ministerio de Seguridad, desde este 16 de agosto. De esta forma, las multas leves, graves, gravísimas y en concurso que se labran día a día de parte de inspectores viales, serán más duras para los infractores.

Desde el Gobierno señalaron que la medida va en línea con el Plan Integral de Seguridad Vial, que "busca fortalecer la prevención, profundizar los controles y establecer sanciones acordes a la gravedad de las conductas que ponen en riesgo la vida de quienes circulan por calles y rutas de la provincia".

Por otro lado, marcaron que si bien estos cambios y actualizaciones se daban una vez al año cuando se discutía la ley Impositiva; ahora "hay una excepción" para el caso del cálculo y actualización de las multas viales. En particular, se modifica en base al artículo 85 de la Ley de Tránsito 9024 y el artículo 28, punto 6, del Anexo Tasas de la Ley N° 9680.

A partir de esta modificación, las multas por faltas leves quedan establecidas en $60.000 , equivalentes a 100 Unidades Fijas. En estos casos, si el pago se realiza dentro de los tres días posteriores a la fecha de la infracción, se aplica un descuento del 40%, por lo que el monto a abonar queda en $36.000.

Por su parte, las faltas graves alcanzan los $420.000, correspondientes a 700 Unidades Fijas, mientras que las faltas gravísimas tienen un valor de $600.000, equivalentes a 1.000 Unidades Fijas.

El esquema también contempla los casos de concurso, es decir, cuando un conductor comete dos o más faltas. En estas situaciones, la sanción asciende a $900.000, equivalente a 1.500 Unidades Fijas. Si el pago se efectúa dentro de los tres días posteriores a la fecha de la infracción, se aplica el descuento del 40% y el monto queda en $540.000.

Aumento de los siniestros viales en Mendoza

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Sanciones más duras por conducir alcoholizado

Dentro de la escala de sanciones, las infracciones vinculadas con la alcoholemia tienen valores diferenciados de acuerdo con la graduación registrada.

En los casos de hasta 0,99 gramos de alcohol por litro de sangre, las multas van de 3.000 a 6.000 Unidades Fijas, con montos que van desde $1,8 millones hasta $3,6 millones.

En lo que va del año aumentaron los controles de alcoholemia a los conductores de Mendoza. Prensa Gobierno de Mendoza

Cuando el resultado supera 1 gramo de alcohol por litro de sangre, las sanciones se ubican entre 4.000 y 11.000 Unidades Fijas, con multas que van desde $2,4 millones hasta los $6,6 millones.