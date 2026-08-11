Estacionamiento Medido Digital en Mendoza: cómo pagar correctamente y evitar multas

En las últimas horas, Godoy Cruz detalló algunos puntos clave para utilizar el sistema conocido como Estacionamiento Medido Digital que el departamento empezó a implementar en algunas de sus calles en el 2025. Así se pueden evitar las multas ante el desconocimiento de algunos vecinos que elevaron sus consultas.

Tanto Godoy Cruz como la Ciudad de Mendoza son los departamentos que utilizan este método.

El pago se realiza de manera directa al asistente del sistema de Estacionamiento Medido debidamente identificado. Las modalidades habilitadas son en efectivo o por transferencia bancaria.

Para garantizar la validez de la operación ante cualquier eventualidad , es obligatorio solicitar el comprobante de pago con código QR. El procedimiento es simple:

Si bien es un sistema que llegó para simplificar los procesos ante el poco uso de efectivo y el crecimiento del uso de billeteras virtuales o bancarias, todavía hay un desconocimiento por parte de los usuarios o vecinos que elevan sus consultas sobre el funcionamiento del mismo sistema.

Multas por falta de pago y estacionamiento indebido

La reciente Ordenanza Nº 7519/2026 reafirma las consecuencias de no cumplir con la obligación del pago. Aquellos conductores que no abonen el estacionamiento medido serán objeto de controles y recibirán las sanciones y procedimientos previstos por la legislación vigente.

Asimismo, se recuerda que, según la Ley Provincial de Seguridad Vial N.º 9024, está terminantemente prohibido estacionar cualquier tipo de automotor sobre veredas, aceras o sectores destinados exclusivamente a peatones.

En el caso de las motos o bicimotos, deben utilizar de forma prioritaria las dársenas o espacios marcados específicos. En el caso de que no existan espacios exclusivos en la zona, se puede estacionar sobre la acera en paralelo al cordón.

Es importante destacar que no se debe obstaculizar bajo ninguna circunstancia el libre tránsito peatonal. El incumplimiento de estas normas de estacionamiento también será sancionado bajo la normativa provincial y municipal vigente.

Con estas acciones, la comuna busca promover el uso adecuado del espacio público, brindar mayor seguridad vial y fortalecer la transparencia en el funcionamiento del servicio.