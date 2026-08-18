Detuvieron en Bolivia a Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei, por un supuesto ataque a una mujer

Fernando Cerimedo es investigado por un ataque a balazos contra Nadia Beller. Trabajó como asesor de campaña de Javier Milei en 2023.

La Policía boliviana arrestó este martes a Fernando Cerimedo, exasesor de campaña de Javier Milei, en el aeropuerto internacional Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra. Lo investigan como sospechoso de haber ordenado el ataque a balazos contra Nadia Beller, abogada y activista boliviana que fue su pareja.

El lunes por la noche, Beller recibió tres disparos en un hotel de la zona del Canal Isuto, en Santa Cruz de la Sierra. Según la reconstrucción policial, dos atacantes disfrazados de repartidores llegaron en moto, le dispararon y escaparon a pie tras abandonar el vehículo en el lugar. Beller permanece internada en una clínica privada, con diagnóstico reservado.

Horas después del ataque, detuvieron a Cerimedo cuando intentaba abordar un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires. Quedó bajo custodia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), que lo trasladó a su sede para tomarle declaración. Antes de su arresto, Cerimedo había negado públicamente en redes sociales estar vinculado al ataque.

Las cámaras de seguridad del hotel registraron a los dos atacantes, aunque hasta el momento la policía no identificó al segundo sospechoso ni brindó más precisiones sobre la causa.

Quién es Fernando Cerimedo, el exasesor de Javeri Milei detenido en Bolivia Cerimedo trabajó como asesor de campaña de Javier Milei en 2023, donde estuvo a cargo de la organización de fiscales electorales, y luego se desempeñó como consultor político en Bolivia. Es cofundador del sitio La Derecha Diario, medio digital afín al gobierno libertario, y controla otras empresas como Uprod SRL y Academia Numen. También dijo haber tenido vínculos con Mauricio Macri y con Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño.