Natalio Mema y su candidatura a gobernador: "Si hay algo que nos caracteriza, es no vender humo"

Tiene 40 años, nunca antes usó redes sociales y es abogado. Viene de una familia de comerciantes. Y se prepara para una candidatura a gobernador el año próximo. Eso sí, jura que no le gusta mucho la idea de quitar horas de su trabajo para hacer campaña y asegura que sólo muestra lo que hace hoy como funcionario del Gobierno de Alfredo Cornejo. Se llama Natalio Mema.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial hace unos pocos meses blanqueó públicamente sus aspiraciones de convertirse en uno de los candidatos del oficialismo para suceder a Cornejo en 2027. Lo convencieron de que se mostrara más pero hasta ahí. No habrá poses ni promesas efímeras.

Es para muchos "el candidato del Gobierno" junto con el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar. Tiene muy buena relación con sus pares radicales y con los partidos aliados que integran Cambia Mendoza, como el PRO.

En esta entrevista con MDZ, Mema confirmó que decidió dar un paso hacia la construcción de una candidatura y defendió el modelo de gestión que encabeza Cornejo, al mismo tiempo que expuso cuáles serían sus prioridades si le toca gobernar la provincia. Hace el equilibrio entre el futuro en el que piensa y la gestión de la que forma parte.

"Lo único que cambié fue empezar a mostrar el trabajo que hago todos los días. Siempre trabajé así, pero entendí que si uno quiere validarse socialmente y aspirar a ser candidato tiene que mostrar lo que hace", explicó.

El ministro sostuvo que tomó "la decisión de posicionarse" con el objetivo de competir por la Gobernación y remarcó que su construcción política se apoya en un equipo de trabajo y en la experiencia acumulada durante más de una década de gestión.

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Milagros Lostes - MDZ

- ¿Por qué "vamos con Mema"?

-No las manejo yo a esas cuentas- De Instagram y TiK Tok-. Son un grupo de chicos que tomaron de hecho los videos que están dando vuelta por las redes sociales y los van poniendo, pero en definitiva lo único que estoy haciendo a diferencia de lo que venía, es mostrar lo que siempre hice, y eso es en lo que me he centrado para poder posicionarme.

Trabajo en equipo, me ha tocado tomar muchísimas decisiones y las he tomado, pero no he sido quien ha estado protagonizando ya que prefiero más que las cosas hablen por sí solas, que estar uno mostrándolas. Pero obviamente en esta actividad, si uno quiere continuar y poder validarse socialmente, tiene que mostrar lo que hace, y lo único que he hecho en este caso es mostrar lo que hago, nada más. O sea, si uno ve lo que yo tengo en mis redes sociales es mi trabajo de todos los días.

Lo único que he cambiado en este último mes y medio, dos meses, en el que he tomado la decisión de posicionarme para poder llegar a ser candidato a gobernador de provincia, es mostrarme.

-Si sos el gobernador, ¿qué actividad económica es la que más impulsarías?

-Venimos dando una discusión bastante cultural al respecto, y ahí creo que tenemos que hacer un cambio. En cuanto a ser claros, porque si hay algo que nos caracteriza es no vender humo. Es la forma de trabajar de Cornejo y que se ha mantenido en el tiempo.

De hecho, nos pasó al revés. Lo que habíamos propuesto en el primer gobierno logramos cumplirlo en los primeros 100 días. Eso no significa que no seamos ambiciosos, no significa que no tengamos un proyecto mucho más superador, pero ser claros en cuáles son las posibilidades que tiene cada uno.

Estamos trabajando con un grupo de personas, de profesionales, un modelo econométrico para tenerlo en medición de la economía de Mendoza, que hoy la tiene la Nación y nosotros tenemos algunos indicadores para hacer un trabajo más profundo con eso, y sobre todo dónde ir. Ahora, ¿qué herramientas tiene la provincia para eso? son pocas las herramientas económicas que tiene la provincia. Entonces, si yo te digo qué apoyaría, todas.

Pero, ¿qué herramientas tenemos para apoyar esa actividad? Es una pregunta un poco más compleja y en eso es en lo que estamos trabajando. En definitiva, la visión mía, personal, es que Mendoza todavía tiene mucho más por explotar las actividades que hoy se realizan y que hoy están, con un techo o frenadas, producto de una macroeconomía que hace 14 años que no crece. Y que aparte tenemos que buscar obviamente los desafíos, como lo ha hecho Alfredo Cornejo con este último mandato, de ir a buscar ampliar la matriz.

Pero ampliar no es cambiar, es ampliar.

-O sea que no estás diciendo: no a la vitivinicultura.

-Al revés, estoy diciendo que la vitivinicultura tiene mucho más para dar de lo que viene dando aún en un contexto internacional o en un contexto social en el que el consumo del vino ha disminuido a nivel mundial. A nosotros con el tratado con la Unión Europea y el convenio con Estados Unidos se nos abren dos mercados, que ya la industria está en esos mercados, pero se nos abre con mayor facilidad, con menores costos. Son 890 millones de personas en la Unión Europea, casi 300 millones en Estados Unidos solamente.

Cuando uno va hablando con los distintos productores, obviamente que la vitivinicultura no es una sola. La vitivinicultura es una actividad enorme, sectorizada. Estoy viendo que este año aumentó 33% la exportación de los vinos. Es una gran oportunidad. Tenemos una unidad productiva importantísima, que es tierra irrigada. Estamos haciendo inversiones enormes desde el Estado provincial, todos los mendocinos, para mejorar los sistemas de riego, para impermeabilizar canales, para prestar cada vez mejor servicio a un agua que sabemos que escasea y que va a escasear. Pero que en Mendoza está mucho mejor aprovechada que en cualquier otro lugar.

Y hablando, por ejemplo, con algún ganadero, dice desteto la vaca en Alvear y me la estoy llevando a La Pampa. Ahora, en La Pampa, el alimento que produzco depende de la lluvia o de la sequía. Ustedes tienen tierra irrigada.Podríamos hacer triplicar la producción de ese tipo de cereales que se utilizan para el engorde de ganado, por ejemplo, con tierras que hoy están irrigadas. Entonces, hay parte de la matriz que tenemos que ir a un recambio, seguramente, pero a mí me parece que todavía le queda mucho para dar a la industria vitivinícola en general y a cada una de las zonas en particular, de lo que está dando. Y ahí, ¿qué puede hacer el estado provincial? Incentivar, acompañar, traer estudios, decir, miren, esto está pasando.

Entonces, hoy, si vos querés un ejemplo a nivel país, de una industria que compitió con economías de Chile, de Australia, de Estados Unidos, de España, de Italia, de Francia, es la vitivinícola.

Esa botellita en cualquier supermercado del mundo, al lado de otra, que tiene otro costo, otra economía, otra estabilidad, otro financiamiento, y ahí está. Y se mantuvo. Y cuando estaba analizando las distintas épocas, los periodos nacionales, y mezclamos las políticas nacionales, a la economía de Mendoza, y sobre todo a las exportaciones, uno ve que hoy estamos exportando prácticamente lo mismo que se exportaba en los 90, casi 1.500 millones de dólares.

Entonces, me parece que Mendoza tiene mucho para dar desde lo que tiene, y sin duda tenemos que aportar a ampliarnos con minería y con el petróleo no convencional en la lengua norte de Vaca Muerta.

Milagros Lostes - MDZ

-Cuando decís la lengua norte de Vaca Muerta, ¿no pensás que falta infraestructura?

-Lo que pasa es que eso es como el cuento del huevo y la gallina. Ahora se está desarrollando el parque de Vaca Muerta, pero la verdad es que, y esto lo hemos conversado mucho en el área de hidrocarburos, por la forma de explotación que tiene el petróleo no convencional y por donde estaba el centro de la Vaca Muerta, lo que hay, lo han llevado las empresas. La infraestructura llegó, cuando llegó la actividad. Y esa actividad, el problema es que se explota en espiral.

Entonces, hay un 20% de explotación todavía. No hay mucho incentivo aún, ¿por qué me voy a ir 200 kilómetros más al norte a pinchar si ya tengo toda mi unidad producida acá? ¿Qué hizo el gobierno de la provincia? Le exigió a YPF hacer algunas exploraciones y explotaciones de no convencionales y dieron buenos resultados. Y ya tenemos algunas empresas, incluso, con las primeras extracciones no convencionales.

Ahora, hay que incentivarlo, tenemos que buscar de qué manera lo hacemos. Tenemos que hacer un desarrollo de infraestructura, pero también, cuando uno dice que queremos que vengan los capitales a invertir a la provincia, es , invirtiendo para generar riqueza, pero también para dejar infraestructura. Por ejemplo, con el proyecto San Jorge se van a hacer casi 45 kilómetros de línea eléctrica que va a beneficiar a toda la zona de Uspallata y va a beneficiar, también, anillando a la zona del área metropolitana de la provincia.

Entonces, ¿tenían infraestructura? Sí, una base. Pero hay infraestructura que la va a crear la misma minera.

La educación según Natalio Mema

-Recién nombrabas esto del recurso humano y te llevo al ámbito de la educación. Hay varios debates que se dan hoy en la educación, por ejemplo, el uso de la tecnología. Incluso hay provincias que dicen que los chicos no tienen que usarla en las escuelas. Hay colegios que no quieren que usen tecnología o que no usen los celulares hasta cierta edad.¿Vos qué mirada tenés sobre eso?

-Sin ser nativo digital, estuve cerca. Me parece que hay que buscar una buena combinación. Porque, en definitiva, hoy, si no educás con un teléfono o una computadora, no estás educando. Podés enseñar a pensar, ciencias básicas, que hay que seguir haciéndolo. No tengo ninguna duda.

Pero vos no podés preparar a una persona para la vida desconectada, off line. Ahora, como toda herramienta, se puede usar para bien o se puede usar para mal.

Si prefiero que los chicos, durante una clase, dejen el teléfono en la puerta para que se concentren en lo que está sucediendo, para que tengan relaciones humanas, para que interactúen de otra manera, me parece bien, pero me parecería una locura decirle a un chico que no se puede usar el celular en la escuela, en general. Porque me parece que eso trae un atraso.

Entonces, me parece que hay que buscar un buen punto medio. La educación se recibe en los hogares también. Porque muchas veces lo vemos que las personas, por distintas situaciones, y que son complejas todas, descansan en que la educación es sólo lo que viene de a escuela.

En la escuela se aprende, pero la educación también viene de la casa. Entonces, ¿qué va a hacer un chico que esté permanentemente comunicado en su casa y después llega a la escuela, deje el teléfono durante 4 horas? Tengo 40 años, pero yo tuve una infancia hermosa en un barrio abierto en el que tenía que volver a mi casa cuando se prendía la luz del alumbrado público y recién, cuando tenía 8 o 9 años, empezaron los primeros videojuegos y pero bueno, era una época. No es necesario traer al presente una época. Busquemos un punto intermedio.

-De la educación en general, ¿qué te preocupa o qué sería un punto que te gustaría cambiar si sos gobernador?

A mi lo que me preocupa, y creo que hoy Tadeo lo está haciendo bastante bien, es empezar a reveer los planes de estudio, porque quizás, así como hablábamos recién de las diferencias de época, probablemente si hoy me arrimo a una escuela primaria o a una escuela secundaria, sea muy parecido a la dinámica que tenía cuando iba a la primaria hace 30 años. Y cambió la vida. Ahora, no es fácil, porque tenemos todo un sistema ideado para una forma de educar.

Me parece que hay que dar una buena revisada desde los planes de formación docente hasta, finalmente, los planes de educación. Creo que se está empezando a hacer, me parece que es un desafío gigante, es un sistema enorme, creo que es de las funciones básicas que tiene el Estado Provincial, junto con la seguridad y la salud.

Y esa ha sido nuestra forma de gobernar en estos 11 años. De esa manera me he formado como persona, como profesional y como funcionario público y es todo eso que he aprendido, más hoy grupo de personas con las que venimos trabajando, que venimos trabajando hace mucho tiempo, es poder volcar todo eso con una visión superadora a la que tenemos hoy, en la que muchas de las políticas públicas que se vienen llevando adelante por este gobierno, hemos sido parte y artífices principales, yo siempre digo, por ahí uno lo vea al gobernador Alfredo Cornejo como una persona con mucha autoridad. Sí, claro, la tiene y la ejerce.

Ahora, el proceso de toma de decisiones es un proceso mucho más amplio de lo que uno puede ver detrás de esa figura, en el cual es consulta y consulta y después toma una decisión, la toma él, pero en todo ese proceso...

-Claro, no es un capricho que se levanta un día y dice, esto lo voy a hacer de tal manera.

-Y él es el principal persona que duda, una vez que toma la decisión ya no duda, pero te aseguro y me ha tocado formar parte de muchos de esos procesos y eso, esa forma de tomar decisiones del Poder Ejecutivo te hace, te desafía muchísimo a los que formamos parte de ese equipo. A mí me tocó empezar a estudiar temas de transición en el 2013 siendo que no era mi actividad principal, no es esto de lo vivo, venía de una familia de comerciantes, me recibí abogado, tuve mi estudio de abogado, lo sigo teniendo, no puedo firmar, pero ¿por qué estamos acá los sub 40, sub 45? Porque nos ha desafiado de esa forma, o sea, lo que nos ha mantenido en esta actividad es justamente esa forma de trabajar, eso lo veo doble, he conversado con la mayoría de mis colegas dentro del Poder Ejecutivo con los que venimos formando parte hace un tiempo largo y eso nos desafía mucho.

Milagros Lostes - MDZ

-Hay una preocupación desde hace 20 años que es la seguridad, que aparece siempre en las encuestas ¿qué herramientas vos ves que tiene el Poder Ejecutivo o podés tener como futuro gobernador para llevar alguna solución?

-Creo que se ha hecho mucho creo pero que falta mucho para hacer. Me parece que así como hablábamos recién del sistema educativo, el sistema de seguridad también tiene una estructura ideada y pensada hace mucho tiempo con una sociedad que tenía determinadas características y que eso ha ido cambiando incluso la formación policial. Cuando asumimos,la tasa de homicidio en la provincia de Mendoza era altísima porque era muy común el delito violento y lo primero que dijo en aquel momento el primer gobierno de Alfredo Cornejo es acá si no involucramos a la justicia en la solución de la seguridad, la policía no alcanza no sirve, porque no tiene las herramientas necesarias y ahí fue que empezó un cambio de política criminal total, general, entre la policía y el Ministerio Público Fiscal. En general no hay delitos violentos, lo que a veces me pregunto eso no significa que no haya inseguridad.

-Lo que me pregunto es si no hay algunos homicidios que no se cuentan entonces producen como un subregistro, porque a veces hay ajustes de cuentas y no se toman como homicidios.

-Somos la única provincia del país que registra absolutamente todo, esto de poder vos cargar una denuncia online es en contra de la estadística, en la otra provincia te dicen che, me robaron una rueda, no, no te voy a tomar la denuncia no está en la estadística. Si hay algo de lo que nosotros hemos trabajado muy fuertemente es en recuperar la información y los datos aun cuando nos conviene y cuando no nos conviene porque es la única forma de tomar una decisión que se pueda mantener en el tiempo fundada en datos, no hay otra manera lógica de hacerlo.

-¿Te ves en una PASO el año que viene?

-Hoy hay primaria y la verdad que en mi caso estoy trabajando con un equipo y me parece que eso es un diferencia,l si nosotros definimos ,vamos a tener como Poder ejecutivo probablemente y grupo de incluidos los intendentes también un solo candidato, si es que vamos a una PASO con la Libertad Avanza.

A mi me parece que ha sido una herramienta muy buena la de las PASO. Creo que hay que modificar la ley y que hay que meterse un poco con el financiamiento. Me parece que a nivel nacional está bien dada la discusión también porque las PASO no se utilizaron siempre como PASO , pero en Mendoza sí se utilizaron.