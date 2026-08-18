Súper RIGI, Ley de Sociedades y agenda opositora: qué se debate esta semana en el Congreso

Sin sesiones en el horizonte, el Congreso concentra su actividad en las comisiones. El Senado retomará las audiencias públicas de la Comisión de Acuerdos y avanzará con el tratamiento de la nueva Ley de Sociedades y del Súper RIGI , mientras que Diputados repartirá su semana entre la conformación de Grupos de Amistad Parlamentaria y una tanda de reuniones impulsadas por la oposición.

A mitad de la semana pasada, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo había citado a un encuentro para este miércoles 19 a las 9.30. Llamaba la atención que no se difundiera el temario y, finalmente, la convocatoria terminó suspendida.

La que sí sesionará ese día es la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, que a partir de las 11 recibirá al defensor general de la Nación, Julián Langevin.

El funcionario expondrá sobre el estado de situación de cara a la implementación de la Ley Penal Juvenil, que empieza a regir el mes próximo.

En la Cámara baja, la agenda opositora arranca el martes. A las 12, la Comisión de Comercio, Pequeñas y Medianas Empresas, que preside el santafesino Pablo Farías, recibirá a empresarios que expondrán sobre la situación del Mercado de Abasto y el desarrollo del comercio en las distintas regiones del país.

El debate por el súper RIGI en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

Ese mismo martes, a las 15, la Comisión de Obras Públicas —a cargo de Martín Aveiro (Unión por la Patria)— escuchará a quienes abordarán los proyectos presentados a raíz de las investigaciones periodísticas sobre el fondo fiduciario Sysvial.

El miércoles a las 10 será el turno de la Comisión de Economía, que conduce Julia Strada, con referentes del sector nuclear.

Y completa la lista la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales, presidida por Aldo Leiva, que invitó al embajador estadounidense Peter Lamelas para continuar con el tratamiento del caso de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada (CALF).

La única convocatoria del oficialismo

Del lado libertario hay una sola reunión en la semana: la de Legislación Penal, que preside la cordobesa Laura Rodríguez Machado.

El miércoles a las 11.30 recibirá al ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, que expondrá sobre el proyecto para ampliar la competencia provincial en materia de estupefacientes.

En paralelo, se conformarán tres Grupos de Amistad Parlamentaria: con la Santa Sede —por la visita del papa León XIV— el martes a las 12.30; con Corea del Sur el miércoles a las 15; y con Nigeria el jueves a las 11.

El Senado: jueces, carbono, Sociedades y Súper RIGI

NA

En la Cámara alta, la Comisión de Acuerdos continuará el martes desde las 11 con las audiencias públicas en las que tomará examen a 14 aspirantes a jueces, en el Salón Arturo Illia.

El plato fuerte llega el miércoles. A las 10 se reunirá el plenario de Legislación General, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Desarrollo y Hacienda para debatir la creación de marcos regulatorios para el mercado voluntario de carbono.

A las 11.30 seguirá el tratamiento de la Ley de Sociedades, y a las 16 será el turno del Súper RIGI.