Cómo es el esquema del Súper RIGI: US$1.000 millones de piso, retenciones cero y Ganancias al 15% para invertir

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General del Senado se reunieron este miércoles en el Salón Azul para continuar con el tratamiento del Súper RIGI. Allí, funcionarios de las áreas de Minería y Producción explicaron que el nuevo esquema apunta a beneficiar iniciativas que "no han sido identificadas" pero que buscan industrializar los recursos naturales.

Antes de las exposiciones, el bloque Justicialista propuso al puntano Fernando Salino como vicepresidente de Presupuesto y Hacienda. Y ante una chicana de Martín Soria, Agustín Monteverde anticipó que el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, expondrá en la próxima reunión.

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González Casartelli, arrancó con el balance del RIGI vigente, al que le atribuyó "43 proyectos —entre aprobados y en revisión— con una inversión total de 150.000 millones de dólares y la creación de 200.000 puestos de trabajo". Y justificó la ampliación: "Argentina está en un momento donde necesita mantener el ritmo de inversiones para retomar la senda de crecimiento".

El funcionario marcó el contraste entre ambos esquemas: "A diferencia del RIGI, el Súper RIGI busca crear las condiciones para proyectos que no están en el mapa, es decir proyectos que no conocemos que tienen por objetivo la industrialización de los recursos naturales". Por eso, explicó, el plazo se extiende: "Son proyectos de maduración mucho más lenta, por eso requieren un plazo sustancial más largo", con cinco años más uno de prórroga.

González Casartelli detalló además las condiciones centrales del régimen: "Un umbral de inversiones de 1.000 millones de dólares, derechos de exportación cero desde el primer año y una alícuota de Ganancias del 15%". También repasó los cambios que introdujeron los bloques aliados durante el trámite en Diputados y advirtió que "serán motivo de causal de rechazo aquellos proyectos con impacto negativo como el aprovisionamiento de agua o energía en zona de influencia".

Las dudas sobre las "nuevas actividades económicas"

El primer opositor en preguntar fue Jorge Capitanich, que apuntó directamente a la definición de "nuevas actividades económicas". Respondió el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne: "Buscamos industrializar recursos naturales que no estén operando en el país y que Argentina pase a formar parte de proyectos que no estarían sin este tipo de regímenes".

Sobre cómo se registrarán esas actividades, sostuvo que "es un punto relativamente sencillo de ver porque está cubierto en el código de ARCA", y defendió el espíritu del régimen con un ejemplo concreto: "Sin esto, no entramos en, por ejemplo, refinación de cobre y se complementa con el tejido productivo de la Argentina". Por La Libertad Avanza participaron Bruno Olivera Lucero, Ezequiel Atauche, Carmen Álvarez Rivero y Patricia Bullrich, que valoraron positivamente la vigencia del RIGI.

Soria reclamó por la ausencia de Guberman

A dos horas de iniciada la reunión tomó la palabra el rionegrino Martín Soria, que antes de consultar sobre el Súper RIGI calificó a Luis Caputo como "endeudador serial" y consideró "hábil" a Guberman por haberse ausentado. "Pensamos que iba a venir el secretario de Hacienda porque administra los fondos, ingresos y gastos del Ministerio de Economía", planteó.

Luego fue por el frente que le interesaba: "En las últimas 48 horas el pueblo ha sido testigo de una confesión del vocero presidencial Adrián Ravier que confesó públicamente que están efectuando en el Ministerio de Economía un desvío de fondos". Y precisó a qué se refería: "Me refiero al ICL (Impuesto a los Combustibles Líquidos), ese que se cobra cada vez que un argentino carga nafta, y que el presidente Javier Milei dijo que se cortaba un brazo si aumentaba un impuesto y ya lo aumentó 30 veces".

Dirigiéndose a los funcionarios presentes, redobló: "Ustedes me pueden afirmar o desmentir las declaraciones del vocero sobre el desvío de fondos, que en el derecho penal se llama malversación de fondos, no para reparar rutas, sino para garantizar un supuesto equilibrio fiscal en encajes en entidades financieras". González Casartelli evitó la polémica: "No tenemos nada que contestar". Soria, entonces, cerró con ironía: "Le pasó el fardo al secretario de Hacienda".