Fuerte reclamo de los gobernadores del NEA y NOA a la Nación por la falta de gas, rutas y costo de la energía.

Diego Santilli se llevó duros reclamos de los diez gobernadores que participaron de la cumbre de las provincias del NEA y NOA en la ciudad de Posadas . Previo al encuentro, el jefe de Gabinete aseguró que “ el 90 por ciento de los planteos de los gobernadores están resueltos ”. En otra parte de la charla con la prensa esquivó hablar de la crisis yerbatera: “El dato que tengo es que la yerba está exportando mucho”.

En este sentido, se abstuvo de verter una opinión respecto al semáforo de Coninagro que expresa que desde hace 27 meses la yerba mate está en rojo.

De su parte los gobernadores plantearon la necesidad de una tarifa diferenciada en la energía y que la Nación vuelva a invertir en las rutas, fundamentales para la seguridad vial y bajar costos a la producción, También exigieron el respaldo de la Nación para enfrentar el fenómeno de El Niño, que amenaza las poblaciones costeras y la producción de toda la zona.

El gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo se quejó por el encarecimiento de las tarifas de gas y el flujo más lento desde que dejó de ingresar gas de Bolivia .

De su parte, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, fue contundente al solicitar que se solucione esa “deuda histórica” con Chaco, norte de Corriente y Misiones : “Misiones ni siquiera tiene acceso. Estamos como en el siglo XIX, quemando leña para poder producir". "No solo la falta de gas, sino que la electricidad que consumen las industrias misioneras, del norte correntino y muchas de El Chaco, se ha vuelto impagable para muchas industrias de la región, que quedan fuera de competencia con constante alza de los costos", agregó.

Según especifica el portal Economis, la semana próxima -el 18- habrá una nueva reunión, esta vez en Buenos Aires, con representantes de Nación y ministros de Energía de las provincias para delinear un mecanismo de compensación energética diseñado especialmente para atender las demandas de la industria, además de los usuarios residenciales.

Zonas frías

Nación necesita los votos para aprobar la disminución de los subsidios para las zonas frías y el ministro de Economía, Luis Caputo, había prometido atender la situación del norte, algo que nunca concretó. La posición de los gobernadores es hoy de un peso específico distinto, después de haber frenado la reforma de la ley de Tierras y la del Manejo del Fuego, por eso Santilli no tuvo más remedio que aceptar el reclamo, especifica el portal Economis.

Deterioro de las rutas

Otro de los temas fue el deterioro de las rutas nacionales. En este sentido, Misiones y Corrientes comparten son las provincias más afectadas.

Los reclamos apuntan al estado de las rutas nacionales 12 y 14, dos corredores estratégicos para el transporte de cargas, el comercio y el turismo del NEA. Entre los mandatarios del Norte también comenzó a tomar fuerza la posibilidad de reclamar que parte de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) llegue de manera automática a las provincias, con un mecanismo similar al de la coparticipación, para garantizar financiamiento destinado a infraestructura vial.

Hidrovía Paraná- Paraguay

La otra demanda compartida por Misiones y Corrientes tiene como eje a la Hidrovía Paraná-Paraguay. Concretamente ambas provincias buscan que el corredor navegable incorpore formalmente el tramo del río Paraná comprendido entre Confluencia y Posadas, actualmente.

El tema es relevante ante el accionar de los puertos de Corrientes, Ituzaingó y Posadas que permiten reducir costos en el transporte principalmente para la forestoindustria.

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se refirió al déficit de infraestructura que “condiciona la competitividad del NEA”. El mandatario sostuvo que el Norte necesita las mismas oportunidades de desarrollo que el centro y el sur del país y señaló especialmente la ausencia de una red de gas natural con capacidad para abastecer a la industria.

Valdés advirtió que buena parte de la producción regional depende todavía de biomasa y leña para generar energía, una desventaja que impacta sobre los costos y puede convertirse incluso en una barrera para acceder a determinados mercados como el de Europa, tras el acuerdo con el Mercosur. También insistió sobre la falta de infraestructura energética y el deterioro de las rutas nacionales como parte de una misma brecha estructural que el Norte Grande busca colocar en la agenda de la Nación.

Valdés planteó la necesidad de mejorar la profundidad del canal navegable aguas arriba para reducir las limitaciones que hoy enfrentan los puertos del NEA: “El objetivo es alcanzar al menos entre 12 y 14 pies de calado, una profundidad que permitiría operar con otro tipo de embarcaciones, aumentar la capacidad de carga y ganar competitividad logística, aunque todavía se encuentre lejos de los 34 pies disponibles en otros sectores del sistema troncal”.

Pidió que “las inversiones nacionales en infraestructura también lleguen al Norte y permitan achicar las asimetrías históricas con las regiones más desarrolladas del país”.

Para Catamarca hubo avances concretos

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, destacó que la cumbre dejó avances concretos en tres ejes de la agenda regional. Por un lado, señaló que el Consejo Federal de Inversiones trabaja en el proyecto final de una nueva ley de cabotaje –que reserva el transporte de cargas y pasajeros entre puertos nacionales exclusivamente para barcos con bandera argentina, para incluir barcos de bandera extranjera–, una iniciativa que, según sostuvo, permitiría mejorar la eficiencia de distintos sectores de la economía y que ya se encuentra bajo análisis del Gobierno nacional.

A esto sumó el impulso de la marca Norte Grande como herramienta para posicionar a las diez provincias en mercados externos: el planteo será trabajado con Cancillería y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se comprometió a coordinar las gestiones con el área de relaciones exteriores.

Para Tucumán, faltan más respuestas de la Nación

El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo reclamó más respuestas de Nación. “Hoy la Argentina no está bien. Hoy lo único que se hizo es mejorar algunas variables macroeconómicas, pero ese mejoramiento no llegó abajo, no llegó a la gente, no llegó a la microeconomía”.

Para el mandatario tucumano, el deterioro se refleja especialmente en los ingresos y en el creciente peso de las deudas familiares: “Hoy los sueldos, si bien aquel que tiene la posibilidad de tener un empleo, no llega a fin de mes, y también el que tiene un empleo tiene un nivel de endeudamiento importante”.

“Los salarios bajos, las faltas de incrementos salariales y, ni qué hablar, los niveles de desocupación que tiene hoy la Argentina son temas graves”, añadió. Jaldo reivindicó al Norte Grande como herramienta de negociación colectiva con la Nación: “Hay problemas muy importantes por solucionar”.

“Desde esta asamblea, que es el número 24 que llevamos los gobernadores del Norte, humildemente vamos haciendo nuestros planteos, vamos planteando nuestras necesidades”, continuó. “Muchos problemas hemos solucionado en el ámbito de este tipo de asambleas”, aseguró, al remarcar el valor de sostener una voz común de las provincias del Norte frente al Gobierno nacional.